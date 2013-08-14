表格：美国7月PPI较前月持平，预估为上升0.3%

东北亚情势：美国防部对NBC有关对朝鲜采先发制人行动的报导不予置评
路透华盛顿4月13日 - 美国五角大厦周四对美国国家广播公司(NBC)有关可能对朝鲜(北韩)采取先发制人行动的报导不予置评，称政策规定国防部不能讨论未来的军事行动，“也不能公开推测可能出现的情况”。
路透8月14日 - 美国劳工部周三公布:
* 美国7月生产者物价指数(PPI)较前月持平(预估为上升0.3%)
* 美国7月核心PPI较前月上升0.1%(预估为上升0.2%)
* 美国7月生产者物价指数(PPI)较上年同期增长2.1%(预估为增长2.4%)，核心PPI较上年同期增长1.2%，创2010年11月以来最低(预估为成长1.4%)
详细数据如下(除非特别指明，指数基期1982年为100):
经季节调整 未经季节调整
变动百分比 7月 6月 13年/12年7月 5月
成品 持平 0.8 2.1 0.5
扣除食品及能源 0.1 0.2 1.2 0.1
消费食品 持平 0.2 2.7 0.6
能源商品 -0.2 2.9 4.0 1.3
成品指数(X) 197.3 197.6 N/A
家用天然气 -3.9 持平 10.2 4.0
汽油 -0.8 7.2 3.4 1.5
取暖油 2.4 6.1 4.5 4.9
半成品 持平 0.5 1.3 -0.1
扣除食品及能源 -0.3 0.1 1.0 -0.4
制造业原材料 -0.4 0.2 0.4 -0.6 (完) 浏览美国数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] (编译 郑茵 审校 田建华)
路透华盛顿4月13日 - 美国五角大厦周四对美国国家广播公司(NBC)有关可能对朝鲜(北韩)采取先发制人行动的报导不予置评，称政策规定国防部不能讨论未来的军事行动，“也不能公开推测可能出现的情况”。
路透上海4月14日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日微跌0.08%至93.18；SDR篮子指数微升至95.27，BIS篮子指数微跌至94.16 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.74%，SDR篮子指数跌0.24%，BIS指数跌2.17% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.874 -89 欧元 7.3103 286 日圆 6.3136 -30 港元 0.8843 -8.6 英镑
* 韩元下滑，因与朝鲜之间的紧张局势加剧 * 受假日因素影响市场交投清淡 * 特朗普言论继续令美元和美国公债收益率承压 路透东京4月14日 - 美元周五整理跌势，本周料将录得跌幅，因地缘政治紧张局势给避险货币日圆带来支撑。 美元指数 日内持平，但本周累计下跌0.6%。 美国总统特朗普周四称，朝鲜问题“将会得到解决”，与此同时中国敦促要谨慎，而外界愈发猜测朝鲜可能即将进行第六次核试验。 美元兑韩元 上涨0.6%，报1,136.5。 美国军方周四称，向伊斯兰国在阿富汗东部的隧道网络投放“炸弹之母”。这是美军在战事中使用过的最大的非核装置。 “我认为‘炸弹之母’是为了让朝鲜看看美国的军事实力，”东京外汇研究公司Global-info Co主管Kaneo Ogino称。 “但我们今天可能不会看到市场大幅波动，我想短线投资者已经做空美元，现在大家在等待下一个触发因素，”他称。 美元/日圆 日内小涨0.1%至109.17日圆，