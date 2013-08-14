版本:
中国
货币新闻 | 2013年 8月 14日 星期三 20:39 BJT

表格：美国7月PPI较前月持平，预估为上升0.3%

路透8月14日 - 美国劳工部周三公布:

* 美国7月生产者物价指数(PPI)较前月持平(预估为上升0.3%)

* 美国7月核心PPI较前月上升0.1%(预估为上升0.2%)

* 美国7月生产者物价指数(PPI)较上年同期增长2.1%(预估为增长2.4%)，核心PPI较上年同期增长1.2%，创2010年11月以来最低(预估为成长1.4%)

详细数据如下(除非特别指明，指数基期1982年为100):

经季节调整 未经季节调整

变动百分比 7月 6月 13年/12年7月 5月

成品 持平 0.8 2.1 0.5

扣除食品及能源 0.1 0.2 1.2 0.1

消费食品 持平 0.2 2.7 0.6

能源商品 -0.2 2.9 4.0 1.3

成品指数(X) 197.3 197.6 N/A

家用天然气 -3.9 持平 10.2 4.0

汽油 -0.8 7.2 3.4 1.5

取暖油 2.4 6.1 4.5 4.9

半成品 持平 0.5 1.3 -0.1

扣除食品及能源 -0.3 0.1 1.0 -0.4

制造业原材料 -0.4 0.2 0.4 -0.6 (完) 浏览美国数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] (编译 郑茵 审校 田建华)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐