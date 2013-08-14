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亚洲 | 2013年 8月 14日 星期三 21:06 BJT

美国热股：全日空称在波音梦幻客机中发现引擎灭火器问题

路透8月14日 - 日本全日空航空公司 表示，公司三架波音 梦幻客机发现引擎灭火器存在电路问题。全日空发言人称，这个问题是在东京机场对梦幻客机进行飞行前维护时首次发现的。

波音股价周二收报106.23美元。(完) (编译 梁睿雪; 审校 郑茵)
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