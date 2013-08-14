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亚洲 | 2013年 8月 14日 星期三 21:05 BJT

印度金融：央行采取措施减少国家的外汇流出

路透孟买8月14日 - 印度央行宣布措施以减少国内居民外汇的流出。除此之外，央行在近期还公布了许多其它举措，旨在支撑受挫的卢比。

“当前的一整套举措目的在于缓和资金的外流，”央行声明称。

央行宣布，所有交易中无需批准的对海外直接投资(ODI)上限下调75%。

央行补充说，下调后的上限还适用在海外设立非法人实体的印度能源和自然资源企业的汇款，但不适用于ONGC Videsh Ltd或Oil India 。前者是印度石油与天然气公司(Oil and Natural Gas Corp) 的海外部门。

央行还将居民个人可自由汇款的最高额度从每财年的20万美元调降至7.5万美元。

央行还规定，不允许用汇款方式购买印度以外地区的房地产。(完)

欲浏览央行声明，请点选 link.reuters.com/wek42v

(编译 郑茵 审校 田建华)
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