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货币新闻 | 2013年 8月 15日 星期四 22:09 BJT

美国数据: 8月NAHB房屋市场指数攀升至59，为八年高位

路透纽约8月15日 - 全美住宅建筑商协会(NAHB)周四公布的数据显示，8月美国住宅建筑商人气攀升至接近八年高位，因新房和成屋供应有限和强劲的买家需求盖过了抵押贷款利率上升的影响。

8月NAHB/富国房屋市场指数上升至59，连续第四个月上升，且为2005年11月来最高，市场预期为56。7月修正后为56，初值为57。

读数高于50表示认为市况良好的建筑商人数多于认为市场状况不佳的建筑商人数。6月指数是自2006年4月来来首次站在50的分水岭的上方。(完) (编译 利棣儿；审校　母红)
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