美国数据: 8月NAHB房屋市场指数攀升至59，为八年高位

《全球重要经济事件一览表》--4月13日-4月20日
--中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。
路透纽约8月15日 - 全美住宅建筑商协会(NAHB)周四公布的数据显示，8月美国住宅建筑商人气攀升至接近八年高位，因新房和成屋供应有限和强劲的买家需求盖过了抵押贷款利率上升的影响。
8月NAHB/富国房屋市场指数上升至59，连续第四个月上升，且为2005年11月来最高，市场预期为56。7月修正后为56，初值为57。
读数高于50表示认为市况良好的建筑商人数多于认为市场状况不佳的建筑商人数。6月指数是自2006年4月来来首次站在50的分水岭的上方。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
--中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。
朝鲜半岛局势剑拔弩张，环球金融市场却相对平静，认为中美朝都不想打仗，各方不断堆叠筹码旨在吓唬。北韩领袖金正恩或再有动作，但相信不会越美国底綫，危机可能有惊无险拖过去。
因美国附属公司Westinghouse核电厂发展项目一再延误和严重超支而身陷财困的日本东芝集团，本周首次承认可能无法经营下去。东芝于周二日本股市收市后公布截至去年底九个月业绩报告，惟负责核数的PwC Aarata在财务报表中加入免责声明，强调无法对业绩报告表示意见，同类事件在日本上市大企业中史无前例。