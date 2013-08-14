全球航运：波罗的海乾散货运价指数涨逾5%，海岬型船活动增加

东北亚情势：美国防部对NBC有关对朝鲜采先发制人行动的报导不予置评
路透华盛顿4月13日 - 美国五角大厦周四对美国国家广播公司(NBC)有关可能对朝鲜(北韩)采取先发制人行动的报导不予置评，称政策规定国防部不能讨论未来的军事行动，“也不能公开推测可能出现的情况”。
路透8月14日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三上涨，因海岬型船活动增加推动运费上升。
波罗的海乾散货运价指数 涨53点，至1,060点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 飙升175点或9.48%，至2,021点。日均获利增加1,897美元至12,909美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。
“现货市场活动，特别是澳洲-中国，在昨日加快步伐，收在昨日收盘水准上方暗示今天会进一步上升，”RS Platou Markets的分析师在一份报告中表示。
不过，波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌5点或0.54%至928点。日均获利减少40美元至7,388美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。(完)
(编译 侯向明； 审校 张荻)
路透华盛顿4月13日 - 美国五角大厦周四对美国国家广播公司(NBC)有关可能对朝鲜(北韩)采取先发制人行动的报导不予置评，称政策规定国防部不能讨论未来的军事行动，“也不能公开推测可能出现的情况”。
路透上海4月14日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日微跌0.08%至93.18；SDR篮子指数微升至95.27，BIS篮子指数微跌至94.16 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.74%，SDR篮子指数跌0.24%，BIS指数跌2.17% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.874 -89 欧元 7.3103 286 日圆 6.3136 -30 港元 0.8843 -8.6 英镑
* 韩元下滑，因与朝鲜之间的紧张局势加剧 * 受假日因素影响市场交投清淡 * 特朗普言论继续令美元和美国公债收益率承压 路透东京4月14日 - 美元周五整理跌势，本周料将录得跌幅，因地缘政治紧张局势给避险货币日圆带来支撑。 美元指数 日内持平，但本周累计下跌0.6%。 美国总统特朗普周四称，朝鲜问题“将会得到解决”，与此同时中国敦促要谨慎，而外界愈发猜测朝鲜可能即将进行第六次核试验。 美元兑韩元 上涨0.6%，报1,136.5。 美国军方周四称，向伊斯兰国在阿富汗东部的隧道网络投放“炸弹之母”。这是美军在战事中使用过的最大的非核装置。 “我认为‘炸弹之母’是为了让朝鲜看看美国的军事实力，”东京外汇研究公司Global-info Co主管Kaneo Ogino称。 “但我们今天可能不会看到市场大幅波动，我想短线投资者已经做空美元，现在大家在等待下一个触发因素，”他称。 美元/日圆 日内小涨0.1%至109.17日圆，