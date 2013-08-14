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亚洲 | 2013年 8月 15日 星期四 06:38 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数涨逾5%，海岬型船活动增加

路透8月14日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三上涨，因海岬型船活动增加推动运费上升。

波罗的海乾散货运价指数 涨53点，至1,060点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 飙升175点或9.48%，至2,021点。日均获利增加1,897美元至12,909美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。

“现货市场活动，特别是澳洲-中国，在昨日加快步伐，收在昨日收盘水准上方暗示今天会进一步上升，”RS Platou Markets的分析师在一份报告中表示。

不过，波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌5点或0.54%至928点。日均获利减少40美元至7,388美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。(完)

(编译 侯向明； 审校 张荻)
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