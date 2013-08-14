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亚洲 | 2013年 8月 15日 星期四 06:29 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月14日

以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新   
 收盘价：                                                
                                                                 
 公司名       股票代码      收盘价     涨跌    涨跌幅%    成交量
                                                             
 中国                                                    
 新浪                         82.11     -0.79     -0.95   3613154
 搜狐                         61.60     +0.28     +0.46    887471
 网易                         61.45     +0.56     +0.92    931443
 百度                        138.51     -3.02     -2.13   3496560
 亚信科技                     11.53     -0.02     -0.17    367994
                                                                 
 台湾                                                    
 台湾积体电                   16.06     -0.21     -1.29   1414010
 路                                                      
 联电                          2.00     -0.03     -1.48    499001
 日月光                        4.09     +0.01     +0.25     67798
 硅品精密                      5.38     -0.07     -1.28    663583
 和信超媒体                    1.05     +0.02     +1.84     23062
 友达                          3.53     -0.02     -0.56     97638
 中华电信                     31.38     -0.01     -0.03     26234
 台湾国际航                   38.87     -0.16     -0.41    508519
 电                                                      
                                                                 
 香港                                                    
 中国移动                     54.59     +0.07     +0.13    285432
 中国联通                     15.66     +0.09     +0.58    432886
 中国电信                     51.30     +0.05     +0.10      8833
 中芯国际                      3.89     -0.02     -0.51     34836
 电讯盈科                      4.57     -0.09     -1.93     32374
 
    (完)
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