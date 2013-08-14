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货币新闻 | 2013年 8月 15日 星期四 07:18 BJT

美国个股：保洁主动召回部分宠物食品，因可能存在健康隐患

路透8月14日 - 宝洁(宝硷）称，

* 主动限量召回宠物食品，因可能存在健康隐患；

* 主动召回宠物食品是因为有可能被沙门氏菌污染；

* 称受影响的产品是供应给美国部分零售商。(完)
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