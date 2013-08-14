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亚洲 | 2013年 8月 15日 星期四 06:41 BJT

全球外汇市场8月15日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

8月14日(三)

2350 - 日本每周资本流动数据

8月15日(四)

-- - 日本财务大臣麻生太郎和经济财政大臣甘利明在内阁会议后召开新闻发布会

0830 - 英国7月零售销售

1215 - 圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济和货币政策发表讲话

1230 - 美国劳工部公布7月CPI及核心CPI

1230 - 美国劳工部公布7月实质所得

1230 - 美国8月纽约联邦储备银行制造业指数

1230 - 美国一周初请失业金数据

1300 - 美国6月整体净资本流动数据

1315 - 美国7月工业生产与产能利用率

1400 - 美国8月全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数

1400 - 美国费城联邦储备银行8月制造业指数

2030 - 美联储公布周度资产负债表

-- - 美国克利夫兰联邦储备银行7月CPI

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程

(编译 王洋; 审校 徐文焰)
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