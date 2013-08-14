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货币新闻 | 2013年 8月 15日 星期四 07:32 BJT

《综述》德法第二季经济成长超越预期，带领欧元区走出衰退

欧元区龙头德国第二季成长0.7%，创逾一年来最大增幅，主要拜国内民间及公共消费所赐。

法国经济成长0.5%，脱离浅型衰退，并创下2011年初以来最强劲的季度成长。上季成长主要由消费者支出及工业生产所带动，不过其投资再度下滑。

相较之下，美国第二季经济成长0.4%，而美国一直被视为是全球景气复苏的一大亮点。

欧元区其他国家的改善也相当显着。葡萄牙第二季经济成长率高达1.1%，创下近三年来新高，因出口增加且先前的投资滑坡放缓。

奥地利及芬兰经济成长也转佳。

不过荷兰及债台高筑的二线国家仍持续衰退。

塞浦路斯第二季经济萎缩1.4%，这是该国3月接受国际救助之后第一个完整季度经济数据。

Capital Economics研究人员在一份报告中指出，“欧元区整体经济恢复温和增长，并无法解决二线国家深度的经济及财政问题。”

许多分析师及经济学家认为，未来数季的成长步调较目前水准放缓，恐怕得等到2015年才有可能恢复稳健持续成长。
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