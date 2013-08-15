美国经济：圣路易斯联储总裁布拉德呼吁应谨慎实施缩减购债行动

中国信用债：东北特钢8亿元中票13东特钢MTN2未按期付息，因仍在重整中
路透上海4月13日 - 此前连续违约的中国东北特殊钢集团周三晚间公告称，鉴于去年10月公司已进入重整程序且仍在进行当中，所发行的2013年第二期中期票据--13东特钢MTN2不能按期足额兑付利息，已构成实质违约。该中票本金8亿元人民币，当期正常应付利息金额8,540万元。
布拉德表示，在理想情况下，美联储在做出决定前应该通过更多的数据来了解经济状况，但他承认距离9月17-18日政策会议只剩几周时间了。
布拉德也无奈地表示，投资人已把注意力集中在9月和12月政策会议上，因为这两次会后都有美联储主席的记者会。他表示，每次会后都应举行记者会，这样市场在押注何时决策者采取行动时才会对每次会议同等视之。
布拉德表示，在考量是否要缩减买债规模时，美联储将会评估劳动市场的情况。自从这轮买债计划从去年9月开始以来，美国的失业率已有所下滑。
他对记者称，“我乐于断言劳动市场已有明显改善。我认为经济成长和通胀方面的疑问比较大。”
布拉德称，美联储已设定2%的通胀目标。“一旦设定了目标，最好让人相信你将达到目标。”
布拉德今年是轮值投票委员。(完) (编译 徐文焰/戴素萍; 审校 张荻/张涛)
路透上海4月13日 - 此前连续违约的中国东北特殊钢集团周三晚间公告称，鉴于去年10月公司已进入重整程序且仍在进行当中，所发行的2013年第二期中期票据--13东特钢MTN2不能按期足额兑付利息，已构成实质违约。该中票本金8亿元人民币，当期正常应付利息金额8,540万元。
0048GMT * 特朗普称美元“太强了”之后，美元/日圆更显疲态 * 从隔夜尾盘反弹的高点109.86下滑，刚刚下跌到108.81 * 109.35下方趋势线低点停止单被触发，109.00下方也有 * 最新的日央行短观调查中，制造业的财年预算平均预估汇价约为108.50，目前现汇价格正接近此预估价 * 日本出口商或将把握机会抛汇 * 美债收益率在特朗普讲话后下跌更多，在108.40-51有4.63亿美元期权到期。(完) (编译 李婷仪 审校 张荻)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/13 日本 标售30年期公债 4/13 日本 标售三个月期贴现国库券 4/18 日本 标售五年期公债 4/18 日本 标售一年期贴现国库券 4/18 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 4/19 德国 标售30年期联邦债券 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期的公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值 公债 4/20 西班牙 标售债券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 张若琪 审校)