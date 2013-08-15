美国经济：圣路易斯联储总裁布拉德呼吁应谨慎实施缩减购债行动

布拉德表示，在理想情况下，美联储在做出决定前应该通过更多的数据来了解经济状况，但他承认距离9月17-18日政策会议只剩几周时间了。

布拉德也无奈地表示，投资人已把注意力集中在9月和12月政策会议上，因为这两次会后都有美联储主席的记者会。他表示，每次会后都应举行记者会，这样市场在押注何时决策者采取行动时才会对每次会议同等视之。

布拉德表示，在考量是否要缩减买债规模时，美联储将会评估劳动市场的情况。自从这轮买债计划从去年9月开始以来，美国的失业率已有所下滑。

他对记者称，“我乐于断言劳动市场已有明显改善。我认为经济成长和通胀方面的疑问比较大。”

布拉德称，美联储已设定2%的通胀目标。“一旦设定了目标，最好让人相信你将达到目标。”