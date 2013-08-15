美国个股：思科裁员4,000人，CEO指因业务增长缓慢

微软 、甲骨文 、IBM 和惠普 的股价盘后全部小幅下滑。

一段时间以来思科一直在削减雇员。两年前，思科开始一个减支10美元的计划，包括裁员15%。最新的裁员标志着新一轮削减雇员行动开始。

**财测温和**

思科预计该季度营收增长3-5%，且偏向于预期区间低端，因公司仍在艰难应对全球不确定的IT支出环境。

企业高层周三亦预计当前财季每股盈余(EPS)将为0.50-0.51美元。稍早，思科公布财年第四季营收符合华尔街预估。

据该公司对当前季度营收的增长预估，营收规模料介于122-125亿美元区间。分析师预估均值为125亿美元。

思科第四季净利23亿美元，每股盈余0.42美元。上年同期分别为19亿美元和0.36美元。

思科当季营收增长6%至124亿美元，符合汤森路透I/B/E/S的分析师预期。

不计部分项目在内，思科每股盈余为0.52美元，稍好于分析师预估均值。