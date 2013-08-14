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货币新闻 | 2013年 8月 15日 星期四 07:57 BJT

港股业绩：联想集团首季净利同比增长23%，高于市场预期

路透上海8月15日 - 全球主要个人电脑制造商--联想集团有限公司 周四公布2013/2014财年第一季报，首季实现净利1.739亿美元，同比增长23%，高于市场预期的1.66亿美元。

季报显示，截至6月30日的首季毛利率为13.6%，较上年同期上升0.5个百分点；每股盈利为1.67美仙。

在本财年首季度，联想集团的表现比全球个人电脑市场水平高出10个百分点。根据行业初步估计，联想于一季度晋升全球个人电脑市场第一位，市场份额同比上升1.7个百分点至历史新高的16.7%。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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