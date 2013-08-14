南非汇市：兰特兑美元上涨，无惧当地疲弱的零售销售数据

路透约翰内斯堡8月14日 - 南非兰特兑美元周三上涨，尽管零售销售数据令人失望，因美元自一周高位下跌。

1429GMT，兰特兑美元 报9.940，较周二纽约收盘价上涨0.6%，稍早一度跌至低点10.0180，跌破10的心理关卡。

美元周二触及一周高位，因美国公布乐观的零售销售数据指向美国经济正在改善。

交易商表示，尽管南非周三公布的零售销售成长令人失望，但这对兰特的影响较小。

南非6月零售销售较上年同期成长1.9%，路透调查分析师预期为增长3%。5月修正后为成长6.0%，前值为6.2%。

“当地数据的影响不大，主要是美元回吐部分近期的涨幅，”Absa Capital foreign exchange交易员Duncan Howes表示。

“整体来看，波动相对较小，将持续在9.80-10.05的区间。”

Howes并称，兰特未来几周可能在该区间交投，不过汇价仍易受当地劳资纠纷所影响。

政府公债价格小升，2026年到期的南非公债收益率 下跌1个基点至8.275%，2015年到期的公债收益率 跌6个基点至6.07%。（完）

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价