《美国上市公司业绩公布日程表》--8月15-22日

路透8月14日 - 以下为标准普尔500企业中将于8月15日至8月22日公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。

公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期

EPS 数目 EPS

-----------------------------------------------------------------------------------------------

8月15日 AMC Q3 2013 应用材料(Applied Materials) 0.19 15 0.24

8月15日 BMO Q4 2013 雅诗兰黛(Estee Lauder) 0.21 17 0.17

8月15日 AMC Q2 2013 Nordstrom 0.88 26 0.75

8月15日 BMO Q2 2013 Kohl's Corp. 1.05 22 1.00

8月15日 12:00 Q4 2013 Perrigo Company 1.56 17 1.28

8月15日 BMO Q2 2014 沃尔玛(Wal-Mart) 1.25 24 1.18

8月19日 AMC Q2 2014 Urban Outfitters, Inc. 0.48 33 0.42

8月20日 AMC Q3 2013 Analog Devices, Inc. 0.54 27 0.56

8月20日 BMO Q2 2014 百思买(Best Buy) 0.11 24 0.20

8月20日 AMC Q2 2014 戴尔(Dell Inc.)--表定 0.24 19 0.50

8月20日 BMO Q2 2013 家得宝(Home Depot Inc.) 1.21 26 1.01

8月20日 AMC Q4 2013 Intuit 0.03 19 0.03

8月20日 11:30 Q2 2013 J C Penney Co Inc -1.06 10 -0.37

8月20日 BMO Q1 2013 Medtronic Inc. 0.88 20 0.85

8月20日 BMO Q2 2014 The TJX Companies, Inc. 0.63 29 0.56

8月21日 AMC Q3 2013 惠普 0.87 27 1.00

8月21日 BMO Q2 2013 Lowe`s Companies 0.79 26 0.65

8月21日 AMC Q2 2013 L Brands Inc 0.60 24 0.50

8月21日 BMO Q2 2013 PetSmart 0.86 25 0.71

8月21日 BMO Q1 2014 The J. M. Smucker Company(财年) 1.20 14 1.17

8月21日 BMO Q2 2013 史泰博(Staples) 0.18 19 0.18

8月21日 BMO Q2 2013 Target Corp. 0.98 18 1.06

8月22日 AMC Q2 2014 欧特克(Autodesk, Inc.) 0.42 20 0.48

8月22日 BMO Q2 2013 Abercrombie & Fitch Co. 0.30 32 0.19

8月22日 Q2 2013 Dollar Tree Inc 0.57 26 0.51

8月22日 BMO Q2 2013 Gamestop Corp. 0.04 21 0.16

8月22日 20:00 Q2 2013 Gap Inc. 0.64 32 0.49

8月22日 BMO Q3 2013 Hormel Foods Corp. 0.45 8 0.41

8月22日 BMO Q1 2014 Patterson Companies Inc 0.48 15 0.45

8月22日 AMC Q2 2013 Ross Stores, Inc. 0.93 29 0.81

如无特殊说明,均为GMT时间;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前。

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

