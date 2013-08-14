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亚洲 | 2013年 8月 15日 星期四 07:52 BJT

日本内阁总务大臣新藤义孝参拜靖国神社

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京8月15日 - 日本内阁总务大臣新藤义孝周四（8月15日）参拜了靖国神社，此举可能惹怒中国，导致中日关系进一步紧张。

8月15日为二战日本战败日，新藤义孝在当天参拜靖国神社可能惹怒曾遭日本侵略的中国和韩国。

日本首相安倍晋三周四预计会向靖国神社献祭祀费，但不会参拜。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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