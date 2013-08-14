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亚洲 | 2013年 8月 15日 星期四 07:56 BJT

东京汇市：美元持稳，主要货币陷于窄幅区间交投

* 主要货币在亚洲盘处于窄幅波动

* 关注美国通胀数据，寻找有关美联储缩减刺激政策的蛛丝马迹

* 新西兰元表现亮眼，因国内数据向好

路透悉尼8月15日 - 美元周四持稳，美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减刺激计划的时机存在不确定性，拖累美元表现。欧元和英镑则各自从较佳的经济数据中获得支持。

欧元兑美元 报1.3257美元，在1.3238-1.3278美元的窄幅区间内波动。欧元仍接近1.3230美元下方的停损卖单；若跌破这一水准，未来可能滑向1.3155/85美元。
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