金砖国家：8月14日股汇市收盘纵览

路透8月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月14日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报967.92点。
中国股市：沪综指小幅收跌，连三日反弹后市场心态趋谨慎
香港股市：收涨1.2%创11周收盘高位，中资银行股引领涨势
中国汇市：人民币收高，但大行尾盘购汇再现令涨幅收窄
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印度股市：录得连续四日连涨，受塔塔集团旗下企业带动。此前捷豹陆虎7月销量扶助塔塔汽车大涨；塔塔钢铁因季度获利增长近一倍而上扬。指标BSE指数 上升0.72%或137.75点，收报19,367.59点，为7月29日迄今最高收盘位。该股指在四个交易日内涨幅达到3.8%。NSE指数 升0.75%或43点，收报5,742.30点，收在重要心理关口5,700水准上方。
印度汇市：卢比下滑，因来自进口商的美元需求持续不断，特别是原油企业。此外印度7月物价年增5.79%，达到五个月高位，也冲击市场人气。卢比兑美元 收报61.43/44，周二收报61.19/20。印度金融市场周四将因公共假日休市。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,356.340点。MSCI明晟俄罗斯指数 收高1.27%至743.43点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 上涨0.05%，报33.0825卢布，卢布兑欧元 涨0.09%，报43.8450卢布。
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巴西股市：指标股指连续第六天上涨，得益于国营石油公司Petrobras 和建筑业者PDG Realty 的涨势。巴西圣保罗交易所Bovespa指数 涨0.58%，收报50,895.92点。盘中交投波动，一度录得0.3%的跌幅和逾1.3%的涨幅，因股票期权和股指期货到期。
巴西汇市：巴西雷亚尔跌至四年低点，墨西哥披索持平
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南非股市：收升，连续第三天刷新纪录收盘高位。金价走高提振Gold Fields 等矿企；同时数据显示欧元区展示出摆脱衰退的迹象，欧洲股市上扬，这都为南非股市增添动力。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收高0.86%，至历史最高收盘点38,564.99点。综合指数 收高0.78%，报43,019.21点，亦是纪录收盘高位。
南非汇市：兰特兑美元上涨，无惧当地疲弱的零售销售数据 (完)
(编译 洪曦；审校 张明钧)