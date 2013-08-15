《中国报摘》--中国证券报8月15日

* 头版头条:
--中国国务院印发《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》提出，到2015年，使信息消费规模超过3.2万亿元人民币，年均增长20%以上，带动相关行业新增产出超过1.2万亿元；基于互联网的新型信息消费规模达到2.4万亿元，年均增长30%以上。
* 其他:
--中证视点：在现有的财税体制下，地方财政形势不容乐观，为弥补财政资金缺口，对于土地财政的依赖程度可能会进一步加大，在这条不具备可持续性的道路上越走越远只能带来更大风险。为应对可能出现的土地财政“断供”风险，必须加快财税体制改革。
--银监会数据显示，截至二季度末，银行业金融机构资产总额达144.2万亿元，同比增长13.78%；银行业不良贷款率为0.96%，与一季度末数据持平。上半年商业银行实现净利润7,531亿元。
--国投瑞银基金公司将与地方政府合作，推出首只投资于中国房地产市场的REITs（房地产信托基金）产品，并有望于近日获批。
--记者获悉，目前余额宝规模已超过200亿元，基金合作方天弘增利宝货币基金已成为基金业规模前五大货币基金之一。目前，多家基金公司正积极争取与支付宝合作嵌入余额宝模式。
--私募预测，私募投资基金管理办法或许今年将难以出台。而由此带来的公募业务申请工作只能暂时“搁浅”。
--近日无锡尚德破产重整管理人小组确认，无锡尚德清产核资已基本告一段落，从7月起进入战略投资者遴选阶段。
--五粮液 公布半年报，上半年实现营业收入155.20亿元，同比增长3.12%；实现净利润57.91亿元，同比增长14.76%；基本每股收益1.526元。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
中国报摘
香港报摘/社评/财经评论
台湾报摘
(整理 徐永; 审校 张喜良)