路透调查：美国经济温和而稳定复苏，美联储9月料缩减刺激规模

路透8月14日 - 一份路透调查显示，美国经济正处在温和但稳定的复苏道路上，失业率料在2014年中时降到7%，美国联邦储备理事会(美联储/FED)有可能在下个月开始缩减刺激计划。

尽管金融市场交易商在美联储何时缩减每月850亿美元的买债计划的问题上焦虑不已，但过去几个月预测人士仍笃信美联储将在9月行动。

选择9月的一部分理由是，美国经济成长正在温和加速。最新的路透调查中，对于未来几个季度经济预估的差异缩小，表明分析师坚信这点。

不过，就业数据一直让人失望。最新路透调查显示，分析师对于就业的预期没有明显改善。

“政治纷争将导致不合时宜的财政紧缩，造成支出减少和信心受损，从而直接或间接地拖累经济。因此存在严重的下行风险，”John Hancock Asset Management首席分析师Bill Cheney说。

“如果不出现上述结果，我认为美国经济将摆脱低迷状态，并非常迅速地加快速度。”

Cheney是此次路透调查中看法较乐观的受访者之一，他预计明年第二季度失业率将下降到6.7%。分析师的普遍预期是7%。

美国经济成长预计将在当前季度加快至2.2%，略低于上个月的调查结果。接近2013年底时，美国经济成长率料为2.6%。一年后预计将升至3%。

接近三分之二的受访分析师表示，美联储将在9月缩减量化宽松政策。

调查表明，美联储的每月850亿美元购债规模将初步减少150亿美元。这一预估低于7月调查预计的减少200亿美元。

该调查还显示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事暨副主席叶伦仍最有希望继任美联储主席一职。尽管近几周外界纷纷臆测，前美国国家经济委员会主任萨默斯可能握有优势。