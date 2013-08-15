路透调查：美国经济温和而稳定复苏，美联储9月料缩减刺激规模

中国信用债：东北特钢8亿元中票13东特钢MTN2未按期付息，因仍在重整中
路透上海4月13日 - 此前连续违约的中国东北特殊钢集团周三晚间公告称，鉴于去年10月公司已进入重整程序且仍在进行当中，所发行的2013年第二期中期票据--13东特钢MTN2不能按期足额兑付利息，已构成实质违约。该中票本金8亿元人民币，当期正常应付利息金额8,540万元。
路透8月14日 - 一份路透调查显示，美国经济正处在温和但稳定的复苏道路上，失业率料在2014年中时降到7%，美国联邦储备理事会(美联储/FED)有可能在下个月开始缩减刺激计划。
尽管金融市场交易商在美联储何时缩减每月850亿美元的买债计划的问题上焦虑不已，但过去几个月预测人士仍笃信美联储将在9月行动。
选择9月的一部分理由是，美国经济成长正在温和加速。最新的路透调查中，对于未来几个季度经济预估的差异缩小，表明分析师坚信这点。
不过，就业数据一直让人失望。最新路透调查显示，分析师对于就业的预期没有明显改善。
“政治纷争将导致不合时宜的财政紧缩，造成支出减少和信心受损，从而直接或间接地拖累经济。因此存在严重的下行风险，”John Hancock Asset Management首席分析师Bill Cheney说。
“如果不出现上述结果，我认为美国经济将摆脱低迷状态，并非常迅速地加快速度。”
Cheney是此次路透调查中看法较乐观的受访者之一，他预计明年第二季度失业率将下降到6.7%。分析师的普遍预期是7%。
美国经济成长预计将在当前季度加快至2.2%，略低于上个月的调查结果。接近2013年底时，美国经济成长率料为2.6%。一年后预计将升至3%。
接近三分之二的受访分析师表示，美联储将在9月缩减量化宽松政策。
调查表明，美联储的每月850亿美元购债规模将初步减少150亿美元。这一预估低于7月调查预计的减少200亿美元。
该调查还显示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事暨副主席叶伦仍最有希望继任美联储主席一职。尽管近几周外界纷纷臆测，前美国国家经济委员会主任萨默斯可能握有优势。
这次路透调查的受访分析师来自美国、加拿大和欧洲的银行、研究机构与资产管理公司。(完) (编译 洪曦; 审校 张涛)
路透上海4月13日 - 此前连续违约的中国东北特殊钢集团周三晚间公告称，鉴于去年10月公司已进入重整程序且仍在进行当中，所发行的2013年第二期中期票据--13东特钢MTN2不能按期足额兑付利息，已构成实质违约。该中票本金8亿元人民币，当期正常应付利息金额8,540万元。
0048GMT * 特朗普称美元“太强了”之后，美元/日圆更显疲态 * 从隔夜尾盘反弹的高点109.86下滑，刚刚下跌到108.81 * 109.35下方趋势线低点停止单被触发，109.00下方也有 * 最新的日央行短观调查中，制造业的财年预算平均预估汇价约为108.50，目前现汇价格正接近此预估价 * 日本出口商或将把握机会抛汇 * 美债收益率在特朗普讲话后下跌更多，在108.40-51有4.63亿美元期权到期。(完) (编译 李婷仪 审校 张荻)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/13 日本 标售30年期公债 4/13 日本 标售三个月期贴现国库券 4/18 日本 标售五年期公债 4/18 日本 标售一年期贴现国库券 4/18 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 4/19 德国 标售30年期联邦债券 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期的公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值 公债 4/20 西班牙 标售债券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 张若琪 审校)