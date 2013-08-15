港报财经评论：中央维稳股市投机--信报8月15日

中央维稳股市投机/ 习广思

中港股市资金流有改善，一是资金撤离情况减慢，二是港股看到有小量资金流入。资金重回中港股市，一个可能是美日股市上升动力减弱，以致资金转炒新兴市场，其中又以中资股较当炒；第二个可能是中国内地经济回稳，加上政策憧憬，以及公司业绩期的焦点，均成为资金追逐的理由。然而，上述理据仍乎仍不足以支持中资股扭转弱势；资金流入、政策憧憬等均属短期刺激，这次反弹未必能够维持下去。中资股仍未能成为长线的投资目标，其中政策风险、盈利前景均叫外资却步，欧美大鳄视新兴股市为点心，由去年底外资急速流入再急速流走的情况可见。再加上，港股不断地在A股化，对中港股市来说，是最重要的资金流。事实上，由年初开始，中证监有意开放更多QFII额限，引入外资资金，但摩根大通李晶指出，外国投资者不可能起主导作用，QFII不是中国股市的救世主，他们在A股市场只占1%至2%，A股始终要靠中国股民，政府急需重建股民信心。

这并非完全否定外资的重要性，尤其是港股受到外资流动的影响较大；但港股不断A股化，未来走势将更受中国内地股市牵制，A股要转强，首先要重建股民信心。港股因台风休市，但中国内地A股变化不大，经过几日反弹后，或先作巩固，但市场对政策憧憬及炒作，似乎有余未尽。近期资金挟仓缔造大反弹，落后板块炒作持续，尤其是周期性股份如煤炭、钢铁、航运等；相反，即使同属周期性股票，水泥股却属于有盈利支持的板块，华润水泥 、安徽海螺 均发盈喜，是股价跑赢其他水泥股的原因。

国企指数成分股当中，过去一个月以煤炭股反弹幅度最大，普遍升逾20%；相对而言，中资金融股反弹幅度较低，升幅最大的建行 上升9%。尽管内银内险股盈利前景难以大幅好转，但这批股份充当着推高指数的棋子，短期依然是资金追逐目标。不过，买中资股便宜莫贪，眼下资金追落后，情绪由悲观转乐观，但在金融整顿持续之下，这批宏观敏感股票，适合短线炒作，不是长持对象。

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欧罗对利好数据无反应/ 苏子

昨天欧罗区公布第二季GDP初值为增长0.3%，较首季的收缩0.2%及市场预期的增长0.2%佳；不过，欧罗兑美元却再一次对利好数据反应冷淡，昨天伦敦入市后更已跌至20天SMA支持以下波动，反映汇价目前的基调甚为疲弱。若昨晚收市时20天SMA支持仍未能失而复得，预料汇价今天将有较大机会继续往下寻底，50天SMA支持成功跌破的可能性甚高。留意昨天欧罗兑美元的日线MACD指标的快线已经跌破慢线，技术上看已出现中线的沽出讯号；因此，稍后一旦50天SMA支持亦见顺利跌破，相信汇价的沽压将会明显增强，1.30心理关口势必面对严峻考验。

由于欧罗兑美元近期升幅的61.8%调整目标刚好为1.30心理关口，而日线一目均衡图云雾区底部支持亦在此关口附近，故稍后若成功跌破此关口，在技术上出现多重破位下，担心近期升幅的76.4%调整目标亦会不保，而欧罗兑美元此一轮下跌浪或会成功跌破今年的1.2753低位，及以一浪低于一浪的形式继续往下寻底。若从基本面上看，希腊希望取得新一轮救助资金，希腊或举行新一轮大选，加上德国即将公布大选结果，这些事件均对欧罗汇价的风险溢价构成上升的压力；因此，投资者要小心，国际大户有可能在欧罗区经济已有好转迹象，市场对欧罗汇价可能大幅下跌的危机感正下降时，将利用上述的风险事件配合欧罗兑美元已经转劣的技术走势，伺机把欧罗兑美元推低至今年低位以下图利！

上周五美元兑加元所造的1.0270低位刚好为汇价在今年5月9日的1.0009低位及上月31日的1.0242低位向上延伸的上升支持线所在；目前美元兑加元已在此支持线获得良好承接力，昨天汇价更曾突破50天SMA阻力，暂时曾高见1.0370水平。如昨晚及今天美元兑加元可以继续保持近日的良好反弹势头，并成功企稳在50天SMA阻力以上收市，预料稍后将有望突破上周三的1.0445高位，并挑战近期跌幅的76.4%反弹目标。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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