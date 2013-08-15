港报财经评论：业绩表掘金，能见度要高--经济日报8月15日

业绩表掘金，能见度要高/ 林瑞芬

台风导致港股周三休市，上证收报2,100，微跌0.3%无刺激。港股周一、二成交额配合回升，有利反覆挑战23,000，短、中线仍重点关注佳绩股。国指本周终破10,000及企楼上，摆脱堕后之势，无疑全场焦点暂落在中资股身上，重磅的内险、内银为大户热捧。另外，也可以留意着一些中资佳绩股，已公布的或预期有佳绩的，在8月、9月收集或跟涨买卖。中国建筑 昨公布中期业绩，截至2013年6月底止营业额增长13.1%至118.58亿港元，增长13.1%；毛利率由11.2%提升至12.6%；股东应占溢利增加32.2%至11.73亿港元。参考2012年度，上半年度每股盈利约为全年的43%依彭博综合预测，该股今年度全年每股盈利料为70.2港仙，现公布上半年度每股盈利30.17港仙，也是接近43%水平，下半年度为57%占比盈利顺利的话，全年可达标，上半年度的这份成绩表也是在预期之内。

作为香港最大的承包商之一，亦是中国内地保障性住房的最大承包商，中国建筑可谓商机处处。加上澳门近几年工程多，中、澳的建筑周期处上升阶段，集团三地的接单认真接到手软。月内公布的数据显示，集团今年首七个月的累计新签合约额318.7亿港元，按年增长8.3%，相当于完成全年目标之79.7%。截至7月31日，在手总合约额1,183.9亿港元，其中未完合约额758.6亿港元，按年增长15.17%，足够公司未来三年建造。除非原材料价格暴升，或全球出现极大不明朗政经麻烦事。不然，集团未来两至三年之盈利增长都是有数得计。

综合分析，集团三大业务仍然有足够动力，其中中国内地的较有看头。随着新型城镇化发展，将大大提升基础设施发展动力，保障房、城市交通、环保等设施将大力发展，集团此方面可得益。回顾今年上半年度，自中国内地的毛利润占整体最多，毛利率亦达17.8%。展望港珠澳大桥的建筑收益入帐可于2014年入帐，有力提升2014年度的毛利率。对中国建筑的建议是每趁回调收集，参考中银国际、德意志、摩根大通及美银美林等近月报告，目标价最乐观看15港元，最少的也有13.8港元，周二收报12.54港元。配合图表分析走势，微观自2012年5月以来，股价少有失守200天平均线，可视为有力中线支持位，候低收集的止蚀参考位，11港元至11.5港元收集较值博。

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宝马好卖，华晨价俏/ 余少文

港股昨日休战，中国内地股市则高开低收，市场关注的中资股上半年业绩陆续公布，当中华晨中国 上半年盈利靠宝马销量强劲增长撑住，预期宝马未来卖得好，华晨会更好！华晨2013年上半年收入下跌8%至26亿元人民币，毛利率只有10.7%，较去年同期下跌2.2个百分点，幸好合资企业盈利上升53%至21.1亿元人民币，才令半年盈利增长52%至20亿元人民币，每股盈利0.404元人民币，中期息0.1港元，以上日收市价10.66港元计算，半年息率只有0.9厘。华晨盈利所依靠的合资企业，当中21亿元人民币来自华晨宝马的汽车制造销售，较去年同期增长60%，即使是华晨宝马营业额亦升43%至372亿元人民币，反映宝马销量变化会直接影响华晨业绩。而华晨宝马今年上半年销量按年增长31%至105,692辆宝马，也较去年下半年增长32%。当中最好卖是5系，上半年卖出63,536辆，同比及环比分别增长29%和13%；再加上3系上半年销量大增，达到32,126辆，为去年全年销量的92%，是华晨半年业绩好过预期的原因。

由于华晨宝马上半年经营利润率，同比升1.6个百分点至15.2%，盈利率则升1.3个百分点至11.3%，又对比去年下半年分别升3.4个和4.5个百分点，但大部分研发开支都会在下半年入帐，故预期今年下半年经营利润率和盈利率都会较上半年下跌。至于宝马上半年平均售价为352,391元人民币，较去年同期高出9%，但比对去年下半年跌6%。野村证券预期，华晨宝马今年可卖出21万辆，较去年增长42%，2014年和2015年可卖出25.3万和29.4万辆，可维持双位数增长。由于华晨宝马进行产能扩充计划，令中期汽车年产量及本地发动机组装产能之匹配均能达到40万台，除非高档汽车价格冧价，又或汽车市场需求下滑，否则华晨未来业绩可以继续受惠宝马销量上升而续增长。

彭博综合证券商预测数字，预期华晨未来三年可维持双位数增长，今年每股盈利料0.61元人民币，虽反映券商预期华晨下半年盈利表现或不及上半年，惟未来三年每股盈利每年复式增长逾25%，以目前14倍预测PE来看，在众汽车股属于最高的一批，但市盈增长率不足0.6倍，显示现价有一定吸引力。

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