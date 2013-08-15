台湾汇市：台币早盘实质交投持稳，美QE退场规模及时程仍有变数

路透台北8月15日 - 台币兑美元 周四早盘实质交投大致持稳于上日区间。交易员指出，美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员对量化宽松政策(QE)退场的规模及时程显得谨慎，主要货币多在区间内游走，台币在等待国际汇市厘清方向前，也在窄幅内来回。
汇银人士表示，今日韩国市场休市，台币缺乏韩元 做为先行指标，一早以台湾股市 跌逾1%为理由偏弱反应，稍后台股缩减跌幅，加上人民币 开盘走升，带动台币回稳区间内。
〞还是要看今晚的(美国)初请失业金人数，再判断QE的退场时程。〞一位本地银行交易员称。
交易员也指出，反应预期美国购债规模可能缩减的部位调节仍在持续，因而外资有些资金汇出的美元买盘，然而出口商在29.970附近亦有少量抛汇，限制台币的波动度。进口商力道则很零星，对汇价影响不大。
早盘台币兑美元实际成交区间主要在29.955-29.975，上日在29.960-29.975，上日收盘价为30.032。
本地时间10:04时，受央行上日尾盘作价影响，台北外汇中心 台币兑美元升7.5分报29.957。
交易员观察市场最新动态：
* 国际主要货币于区间来回，没有特定方向
* 人民币趋升支撑台币
* 台股盘势略显震荡，台币在缺乏消息面之际随台股波动
* 外资部位节调的美元买盘持续
* 开盘48分钟台北外汇经纪公司成交量只有0.72亿美元，较上日同时段清淡许多
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.930-29.990
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(记者 林妙容; 审校 张喜良)