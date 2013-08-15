台湾货币市场：短率仍隐含下行压力，资金情势稳中带有宽裕

* 拆款利率变化不大

* 短票利率少量成交测试下探

* 持续观察央行冲销力道

记者 林妙容

路透台北8月15日 - 台湾银行间短率周四在平稳中隐含下行压力。银行端的资金水位依旧偏向宽裕，去化资金的需求仍高，但拆款市场需求低迷不振，短天期拆款利率在央行指导下降无可降，银行转向短票市场寻求资金去化标的，令短票的成交利率下探。

市场资金调拨人士指出，部分银行在上周未能标得央行两年期存单，又同时被减少申购央行三种常规天期的存单额度，本周来资金去化的压力增加，即使市场对九个月至两年期的中期利率走势看法趋向扬升，但在极短率市场仍感受到资金面的沉重负担。

〞央行如果没有配合扩大冲销力道，短率要上到哪里去也是不可能的。〞一本地银行人士说。

市场人士指出，台湾央行在央行存单的发行总额 近半年来虽有缓步上升的趋势，但由于幅度缓和，且当日冲销的力道即使扩大，增加额度也极少，多在5亿台币以内，对市场多余的资金去化缓不济急，未能带动短率扬升。后续还需继续观察央行公开市场操作是否具一致性。

本地时间11:27时：

**台币兑美元 走高7.8分报29.954。

**台股 走低0.58%，报7,905.27点；成交量 报493.30亿台币。

**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收报0.385%。今日区间暂在0.385-0.388%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率暂在0.388-0.410%，上日为0.380-0.430%。

**短票市场区间再测底部**

在短票市场方面，票券商人士指出，由于银行短票买气旺盛，票券商再尝试压低成交利率，虽然多数银行态度抗拒，但亦有少数银行同意成交，令成交利率再测底部至0.65%，但成交仍属极少数的极短天期票券，并非主流。

〞大家都有自己的立场，我们就是试试看，如果银行可以接受就成交。〞一大型票券商交易员说。

银行买票资金调度人士则指出，近来票券商发票量不高，银行如果要多拿一些票，在利率上即使百般不愿，最后仍得妥协，但并不希望短票利率持续下探，仍会视后续资金情况决定成交利率，短票利率未必只降不升。

今日30天期短票利率主要交投在0.66%，极少数短天期票券成交于0.65%，但亦有龙头银行坚持利率持于0.67%。上日在0.66-0.67%。

台湾央行周四存单到期金额3,843.9亿台币，发行金额待稍晚公布。

明日央行存单到期1,526亿台币。下周央行存单到期总额为1兆332.85亿台币，落点分别为周一3,384.1亿、周二1,277.5亿、周三690.5亿、周四2,603.5亿及周五2,377.25亿。

拆款中心 资料显示，修正后周三超额准备为80亿台币，累计超额准备为1,495亿，加计前期1%的超额准备为2,870亿台币。

**RP利率仍在低位**

债券市场附买回(RP)成交利率区间周四仍在低位，交易人士表示，由于资金充裕，市场的券源不多，令附买回利率仍然成交在低位。

一位票券商交易员表示，因目前的拆款市场利率仍低，因此在调入资金方面多仰赖拆款，使得在附买回市场成交意愿不高，导致投信的找券需求一直不坠。

另外一位证券商交易员则说，本周公司债附买回利率已顺利引导向0.70%靠拢，所以不排除下周会将测试公债附买回利率--0.62%的铁板价位。

前述票券商交易员表示，目前市场资金仍十分充裕，对于央行标售两年期定存单对市场的影响，暂以观望看待。

证券商的公债10天期附买回利率主交投落在0.62-0.64%，一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.71%。主要成交区间偏低，大致和上交易日相似。