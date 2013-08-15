《香港报摘》--其他报纸重要消息8月15日

* 东方日报

--网龙 公布，完成出售旗下91无线予百度，作价19亿美元(约147.4亿港元)，网龙所得为10.6亿美元(约82.3亿港元)，而91无线于本港创业板上市的计划将终止。网龙首席财务官胡泽民坦言，虽现阶段未作相关讨论，但不排除网龙被百度收购的可能性，更指这对双方而言均属好事。

--主要从事提供综合物流货运服务的伽玛物流 公布，将以配售形式于下周四在创业板上市，集资5,000万港元。 * 星岛日报

--中信泰富 中期纯利44.63亿港元，按年大跌18.6%，期内受中澳铁矿开采业务拖累，铁矿开采亏损由去年同期的1.1亿港元，显着扩大至10.54亿港元。该公司主席常振明在业绩上指出，澳洲铁矿项目已逐渐开始营运，因此部分利息支出不能再资本化，同时要为项目采购未能使用的天然气供应增加拨备。

--星岛日报于今月中从部分银行抽取十七项豪宅屋苑单位估价，当中综合计八项屋苑估价按月呈下跌，平均跌幅约2%，个别较知名屋苑如薄扶林贝沙湾，以及九龙站天玺之估值跌幅最明显，另外，当中仅有个别屋苑录估价调升。 * 苹果日报

--澳博 首6个月按年多赚12.23%至38.28亿港元，在业绩轻微跑赢市场的预期下，集团决定向股东大加派息，每股中期息派0.2港元，较去年的多派一倍。集团行政总裁苏树辉更透露未来可望继续维持派息比率。

--利丰 昨日公布一项与大股东冯氏的关连交易，利丰将会为冯氏私人控股的韩国童装公司Suhyang提供管理服务，利丰可收取管理费，如冯氏将来卖掉Suhyang或成功把它上市，利丰更可分得额外回报。另外，据利丰业绩资料显示，利丰过去半年在香港的员工数目减少了逾200人，占总数近5%。 * 明报

--深圳前海第3幅供竞投的商业用地，将于明天让合资格的发展商参与竞价。在合资格的中港上市发展商中，只有华润置地 及世茂房地产 等内地发展商态度较积极，香港发展商在今次竞投相信不会太进取。

--中国建筑国际 昨日发布上半年业绩，受惠于政府项目推动，净利润按年升32.2%，达11.73亿港元。中国内地营业收入较去年同期大增36.9%至49.75亿港元，主要得益于基建投资和保障房项目进展顺利。 * 大公报

--电盈 主席李泽楷旗下，盈科拓展集团保险业务机构富卫公司公布, 由即日起，「ING香港」正式命名为「富卫香港」（FWD Hong Kong）。富卫保险香港及澳门行政总裁黄大伟表示，新名称简单易明，寓意「保卫财富」和「安全」。

--凤凰卫视 中期纯利按年增长16.4％至4.12亿港元。期内传统电视广播收益持平，但新媒体业务溢利大增84％至1.66亿港元，为业绩增长的主要推动力。 * 文汇报

--裕元工业 昨公布截止6月底的中期业绩，纯利减少28.54%至1.94亿美元, 当中制造业务受客户订单放缓影响，加上年初印尼工资大幅上调影响利润率，仍需要时间才可在出厂价格反映到投入成本的变化;零售业务方面，受中国经济疲弱影响消费者开支，须提供折扣优惠以保持销量。

--百利保及富豪国际等今年初斥4.6亿元买入的土瓜湾下乡道8至12a号，现属于住宅用途地带，早前向城规会入纸申请兴建1幢22层高酒店，提供不多于340房间。规划署认为项目只是对已批方案作轻微修订，亦没有带来不良视觉影响，对项目不反对，估计明日会获城规会批准。(完)