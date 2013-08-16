《离岸人民币综述》美债收益率创新高，离岸收益率曲线料进一步陡峭

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记者 李珊珊

路透香港8月16日 - 美国公债收益率升上两年来高点，为低迷月余的点心债二级市场再添压力，稳健型投资人青睐的长天期离岸国债亦见松动。这预示着这波资产组合调整由短线投资人扩及至长期资金，预料离岸国债长线持续承压，收益率曲线进一步陡峭。

上日的美国一周初请失业金人数降至六周低点，再度点燃美联储(FED)最早在9月中宣布削减购债规模的忧虑，令美国10年期公债收益率 跳升至2.77%，距离5月时的约1.60%水准升逾一个百分点。

祸不单行的是，全球外汇储备最大的两个国家--中国与日本也相继减持美国公债部位，在6月净出售约400亿美元国债，规模为有史以来最高。中国是美国公债最大单一持有国，其美债持仓减至1.2758万亿美元；日本则是连续三个月减持美债，持仓降至1.0834万亿美元。海外投资人已经连续五个月减持美债。

在离岸市场，6月底标售的一批国债，除成交极少的30年期国债外，其余品种均“泡水”，收益率较中标利率高了10至30余点子不等。市场人士指出，10、15年等较长天期的国债，以往因供给较少，保险等长期投资者通常不轻易卖出，但近期亦看到不少卖盘。

15年期离岸国债 成交在3.90%附近，与中标利率3.60%相较收益率升了8.3%，与三年期离岸国债 利差约90点子，较开标后的约60点子扩大。

市场人士指出，中国尚无升息前景下，近期境内外长期利率均走升，反映出此波债券是由资产部位调整引起。此外，人民币流通渠道拓宽后，境外人民币伺机回流境内享受较高的收益，亦令离岸利率有进一步上升压力。

渣打策略分析师刘洁说，“美国利率持续上升，以及境内外利差收敛，料令离岸收益率曲线长端压力相对较大。”

另一银行人士亦指出，由于离岸人民币贷款需求缓慢，银行手中的人民币部位无处可去，不少投资在点心债。但随着回流境内的渠道愈来愈多，离岸利率向在岸看齐是无可避免的趋势。

金管局数据，至今年4月离岸人民币存款余额为882亿元，较2012年底的790亿元增长约12%。

香港易方达资产管理公司将在下周四推出一档RQFII纯债基金，投资标的将为境内"AA"评级以上的债券。此将是今年新增2,000亿元额度开闸后的首只产品，也是继首批80%债,20%股的固定收益基金，以及第二批A股ETF(交易所基金)后第一支全债券商品。

在利率进入上升周期的此时，这样的纯债商品市场接受度如何，额外受到瞩目。

市场人士指出，境内该等级以上的债券收益率可达5、6%，相当于离岸”BBB”等级点心债的收益水平，与其他离岸人民存款或同类产品相比，仍具一定的竞争力。

中国证监会上月再新核准六家资产管理公司RQFII资格，包括：中银香港资产管理公司，南华资产管理公司，中国平安资产管理公司，信达国际资产管理公司，丰收投资管理公司，汇丰环球投资管理公司。至7月30日止，已批准RQFII 34家，获批额度共计1,219亿元人民币。

欲选取离岸与在岸10年期国债曲线图，请点选(link.reuters.com/maw42v)

香港已发行人民币债券列表.............................请点选:

台湾已发行人民币债券列表.............................请点选:

香港跨境贸易人民币结算和存款资料一览.................请点选:

中国跨境贸易人民币结算和直接投资一览.................请点选:

以下为汤森路透IFR整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰控股 36,744.4 106

2. 渣打银行 19,768.4 59

3. 法国巴黎银行 16,271.3 52

4. 工商银行 3,526.7 10

5. 星展 2,987.7 9

**本周市场动态**

--台湾银行业7月底人民币存款768.59亿元，月增7.95%，以个人户及本地企业户为主要资金来源的台湾外汇指定银行(DBU)人民币存款则持续成长，但以海外法人为主要存款来源的国际金融业务分行(OBU)人民币存款则为302.95亿元，已连续两个月衰退。

--台湾金融监督管理委员会称，核准台湾信托业得受理专业投资人的委托，运用信托财产投资本地银行及公司在台湾境内发行、以外币计价的债券，目前发行的五档宝岛债均包括在内。

--中国人民银行最新数据显示，2013年7月跨境贸易人民币结算量为3,570亿元，较前一个月略降。7月货物贸易人民币结算量为2,319亿元，较6月环比增10.9%。

--星展银行表示，由于企业对前景持谨慎态度及对人民币升值的预期减弱，企业使用人民币的意欲可能因此受影响。人民币汇率下半年预计将有0.7%的升值空间。 。(完)