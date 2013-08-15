更新版 1-中国债市：三个月国库现金定存利率走高，流动性忧虑致投标踊跃

* 三个月国库现金定存利率4.69%，较上次高近40bp

* 该期限资金兼跨国庆节及9月底的季末

* 流动性忧虑致机构积极参与 (新增更多评论)

路透上海8月15日 - 中国财政部周四招标的三个月期国库现金定期存款中标利率为4.69%，远高于上月同期限品种。市场对中长期流动性预期并不乐观，资金利率中枢近日有所抬升，考虑到该期限资金兼跨国庆节及9月底的季末，机构出于未来存款压力考虑，参与积极性较高。

“我们投了，但是没中，我们投一般都是计财要求。他们出于未来存贷考虑吧，毕竟跨国庆和季末了。”上海一银行交易员表示，这次比上次是高了近40bp(基点)，但是利率相对还可以，三个月shiobor也在这个位置，因为自6月之后资金利率整体都在抬升。

公告显示，财政部与央行今日进行的500亿元人民币三个月期国库现金管理商业银行定期存款招标，中标利率为4.69%。最近一次同期限定存招标是在7月18日，利率为4.30%。

北京另一参与投标的银行交易员则称，“其实大家都缺这个期限的资金，市场上又没人出，你看现在同业拆借三个月的利率都超过5%了，其实拿到还是蛮划算的，利率走高主要还是大家对未来的一个心理价位吧。”

上海银行间同业拆放利率(Shibor)报价 显示，三个月期品种最新价格为4.6500%。而银行间资金市场三个月期质押式回购加权平均利率 上日收报5.2366%

今日进行的国库现金定存为今年第六期，起息日为2013年8月15日，到期日2013年为11月14日。

今年财政部进行的国库现金定存招标具体情况如下: 期数 金额 期限 起息日 到期日 利率

(亿元) ------------------------------------------------------- 一期 400 六个月 4月23日 10月22日 4.50% 二期 400 六个月 5月23日 11月21日 4.80% 三期 400 六个月 6月20日 12月19日 6.50% 四期 500 六个月 7月11日 2014年1月9日 5.01% 五期 500 三个月 7月18日 10月17日 4.30% 六期 500 三个月 8月15日 11月14日 4.69% -------------------------------------------------------

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