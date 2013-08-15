《王小坚专栏》中国国债期货推出将改变机构投融资行为

（作者为路透中文特邀专栏作家，本文仅代表本人观点）

撰稿人 王小坚

在1995年327国债事件十八年之后，中国市场上一个重要的利率衍生工具－国债期货将可能在近期推出。长期以来，中国的债券投资者除了银行间的小规模利率互换工具（IRS）以外，基本上处于纯多头裸奔状态。交易者在牛熊之间的切换，一般以久期控制为主，在风险管理工具方面缺乏多样化的工具。由于收益往往来自于风险管理。所以投资者的投资行为和风险受到风险管理工具的影响而存在很大的局限性。

但是国债期货的推出以及逐步推广将在很大程度上改变这些情况。

对于固定收益的组合投资者而言，利率风险是投资组合面临的最大风险之一。如果这一组合不是按持有到期进行估值，往往在净值上面临较大的波动风险。组合经理既要达成组合目标，又要回避波动风险，没有工具时，能做的非常少，即使判断正确也无法进行大规模的操作来回避风险，或者操作的成本太高。当组合开始面临风险时，投资者可以暂时选择用国债期货来对冲组合的利率风险，又不用对投资组合进行大规模减仓操作。

对于以宏观判断为主的投资者而言，在国债期货推出后，在熊市中不再只能被动持有短久期资产来“躲避”风险，而可以比较主动通过做空国债获得收益。长期以来，主动性的债券基金会在市场发生下跌时选择持有短久期的资产，在这种情况下，即使判断和操作都非常正确，帐户的收益仍然非常有限，使得此类投资失去竞争力，在一个比较长的周期内投资者会离开市场。而正确判断市场的投资者也无法将预判能力转化为成效。国债期货将为这些投资者开辟一个新的投资路径，在熊市中为组合增加收益。

对于财富管理机构而言，做空工具的出现，意味着可以开发更多的对冲产品，满足客户的需要。期现套利，跨期套利策略都可以开发不错的低风险产品，投资于信用息差的产品也是不错的选择。财富管理的客户对于低风险，稳定收益的产品有比较强烈的需求。债券类型的对冲产品将是目前股指对冲产品的重要补充，将会丰富金融市场低风险对冲类的产品线。

在融资市场上，国债期货也会起到非常重要的作用。早年的浮息企业债券主要盯住存款利率，由于存款利率并不是真实的市场，所以这类浮息债券往往不能及时反应市场的利率波动。在国债期货交易后，融资者可以选择国债期货作为标的，定期根据市场情况重置利率，这样的浮息债券将会成为真正的浮动利率工具，同时降低企业的融资成本。同时，在企业的融资成本管理方面，国债期货也会起到一定的作用。企业在进行长期债券融资的同时，通过主观判断和阶段性做空国债期货，可以对冲利率上行带来的风险。

工具的增加并不只是在一个维度上增加单一的品种，国债期货将在理念和行为上改变传统债券投融资者的行为，成为市场重塑的重要力量。当然，虽然硬件上已经具备，但这一过程仍要与机构入场，交易活跃度等相关，需要时间与所有参与者的共同努力。（完）

（作者为上海耀之资产管理中心（有限合伙）合伙人）