路透调查：叶伦接任美联储主席的可能性最大，尽管萨默斯呼声颇高

中国信用债：东北特钢8亿元中票13东特钢MTN2未按期付息，因仍在重整中
路透上海4月13日 - 此前连续违约的中国东北特殊钢集团周三晚间公告称，鉴于去年10月公司已进入重整程序且仍在进行当中，所发行的2013年第二期中期票据--13东特钢MTN2不能按期足额兑付利息，已构成实质违约。该中票本金8亿元人民币，当期正常应付利息金额8,540万元。
路透纽约8月14日 - 路透调查显示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)现任副主席叶伦仍被视为是最有可能接替主席贝南克的人选，尽管近几周外界盛传前财长萨默斯的胜算较大。
周三公布的调查显示，39位受访分析师中有26位预测叶伦将在2014年2月职掌美联储。只有八位认为是由萨默斯出线。
然有些人对由叶伦出线的看法有所改变。
在6月调查时认为叶伦最有可能出线的受访者中，有八位改变心意，其中有四位改为看好萨默斯，其他人则选出一些胜算相对较低的候选人。
贝南克的任期将在1月31日届满。美国总统奥巴马料将在秋季做出决定，奥巴马已明确表示贝南克将不会继续第三任任期。上周当讨论到待定人选时，奥巴马仅提及叶伦和萨默斯，不过他并称有很多不错的候选人。
这项从上周末至本周初进行的调查发现，对叶伦的支持甚至更加坚定，在被问及最青睐由谁出任下任美联储主席时，33位受访者中有23位选择叶伦，只有一位支持萨默斯。
“我认为叶伦笃定获选，”Natixis North America美国首席分析师Evariste Lefeuvre表示。“在复苏的这个阶段，我们不需要惊吓，我们要的是平顺的过渡时期。”
虽然叶伦从一开始就是美联储主席的最热门人选，但网路博彩公司Paddy Power周二数据显示，萨默斯获选的呼声也不小，下注者预期萨默斯出线的机率为48%。
MSUSA首席分析师Steven Ricchiuto表示，他如今看好萨默斯是可能的人选，部分是因为他“是公开的激进财政政策支持者”。奥巴马“偏爱此道，如果在美联储有盟友，可以增加国会合作施行当局政策的压力。”
路透调查并发现,有些人看好科恩和费格森出线。这两人都曾担任过美联储副主席一职。有三位分析师支持科恩，有两位支持费格森。
不过有些自由派人士指责萨默斯推动金融业解禁导致这场金融危机。约有20名民主党参议员连署支持叶伦担任美联储主席。
下任美联储主席需要参议院的同意。奥巴马料将在9月底或10月宣布候选人，才能让参议员有充足的时间审慎评估。
接受路透调查的分析师来自美国、加拿大和欧洲的银行业、研究机构及资产管理公司。(完) (编译 戴素萍 审校 张明钧)
路透上海4月13日 - 此前连续违约的中国东北特殊钢集团周三晚间公告称，鉴于去年10月公司已进入重整程序且仍在进行当中，所发行的2013年第二期中期票据--13东特钢MTN2不能按期足额兑付利息，已构成实质违约。该中票本金8亿元人民币，当期正常应付利息金额8,540万元。
0048GMT * 特朗普称美元“太强了”之后，美元/日圆更显疲态 * 从隔夜尾盘反弹的高点109.86下滑，刚刚下跌到108.81 * 109.35下方趋势线低点停止单被触发，109.00下方也有 * 最新的日央行短观调查中，制造业的财年预算平均预估汇价约为108.50，目前现汇价格正接近此预估价 * 日本出口商或将把握机会抛汇 * 美债收益率在特朗普讲话后下跌更多，在108.40-51有4.63亿美元期权到期。(完) (编译 李婷仪 审校 张荻)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/13 日本 标售30年期公债 4/13 日本 标售三个月期贴现国库券 4/18 日本 标售五年期公债 4/18 日本 标售一年期贴现国库券 4/18 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 4/19 德国 标售30年期联邦债券 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期的公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值 公债 4/20 西班牙 标售债券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 张若琪 审校)