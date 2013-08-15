更新版 1-新债招标：中国进出口行新债部分流标，二级疲弱及供给偏多压制需求

* 进出口行三期债均落于区间上限

* 进出口行利率区间上限偏低，致两年及七年期未招满

* 二级市场疲弱并且新债供给压力较大，机构申购意愿不足 (新增市场评论和更多背景)

路透上海8月15日 - 中国进出口银行周四招标发行的三期固息债利率均落在招标区间的上限，且两年及七年未招满。市场人士表示，现券近期走势孱弱，一级市场供给又增多，加之收益率亦缺乏一定吸引力，机构申购意愿不足，而在招标前进出口行设定的招标区间上限亦较低，致两期债最终流标。

业内人士稍早透露，中国进出口银行稍早在银行间债市招标发行的三期债均落于区间上限，其中两年期及七年期固息金融债未招满，投标量仅为70亿和20亿，加权中标收益率分别为4.3359%和4.4545%；10年期固息金融债中标利率为4.70%，高于此前4.65%的预测均值；上述三期债的投标倍数分别是0.77倍、0.29倍和1.06倍。

“(口行)上限定的太低，两年和七年都低于二级市场，所以就只能是这个结果了，可能口行不想承受那么高的成本吧，”华中一银行交易员表示，相对来说10年期限上限还可以，所以没有流标。

刊登在中国债券信息网的进出口行金融债券发行招标价位公告显示，三期债发行招标区间分别为4.0220%-4.3359%、4.1153%-4.4545%、4.30%-4.70%。

华南一券商交易员亦表示，其实主要原因还是口行上限定的太低了，投资者投标意愿下降，再加上近期一级市场新债供给太多，银行资金也偏紧，导致收益率上行较多。

“利率太高了，就少发点，故意让流标也是有可能的”他称。

中债登银行间固息政策性银行债（进出口行和农发行）到期收益率曲线 显示，两年期、五年期、七年期和10年期品种最新收益率分别报在4.3017%、4.4294%、4.5574%和4.5850%。

中国银行间资金市场周四隔夜回购利率小跌，而七天品种续涨。早间国库现金定存招标利率明显高企，进出口行新债招标部分流标，机构心理更为审慎，公开市场上14天逆回购中标利率也意外持平，高于预期，均引导七天回购利率小幅上行，隔夜品种跌幅则呈缩窄趋势。

三期债的具体条款如下:

第19期 第20期 第21期

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招标金额 至多90亿元 至多100亿元 至多80亿元

期限/计息方式 两年固息 七年固息 10年固息

票面利率 4.196% 4.53% --

招标方式 多重价格中标(美国式) 多重价格中标(美国式) 单一利率中标（荷兰式）

缴款日/起息日 8月20日/8月6日 8月22日/7月14日 8月26日

发行期 8月15日-8月20日 8月15日-8月22日 8月15日-8月26日

上市日 8月26日 8月28日 8月30日

基本承销额 无 无 无

手续费 发行总额0.05% 发行总额0.10% 发行总额0.15%

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