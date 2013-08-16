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亚洲 | 2013年 8月 16日 星期五 08:41 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--8月16日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行： 
    
  中国财政部150亿元人民币六个月期贴现国债9:30-10:30招标  
  四川水电投资经营集团5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，兴业银行主承
  万达集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，建设银行主承
  唐山三友碱业集团8亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，交通银行主承
  太仓市水处理公司3.2亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-)，光大银行主承  
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  二、新债上市：

  财政部260亿元20年期固息国债130016，票面利率4.32%
  徐州市铜山区城建16亿元七年期固息债1380248，票面利率6.60%
  中国广核集团10亿元一个月期超短融011364001，票面利率4.55%
  中国华电集团40亿元九个月期超短融011317007，票面利率4.80%
  云南投资控股5亿元一年期短融041359052，票面利率5.90%
  云南投资控股10亿元一年期短融041352032，票面利率5.90%
  中铁物资公司6亿元一年期短融041359053，票面利率4.85%
  申银万国证券20亿元三个月期短融071315004，票面利率4.70%
  中国兵器工业集团15亿元一年期短融041361039，票面利率4.50%
  广州万宝集团8亿元三年期中票101352006，票面利率6.30%
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  三、缴款：

  国家开发银行60亿元一年期固息增发债130227，发行价格100.07元
  国开行60亿元三年期固息增发债130228，发行价格99.39元
  国开行70亿元五年期固息增发债130229，发行价格98.53元  
  国开行50亿元七年期固息增发债130230，发行价格97.36元
  国开行60亿元10年期固息增发债130231，发行价格96.24元
  农业发展银行125.4亿元三年期固息债130416，票面利率4.22%  
  中国石化  100亿元九个月期超短融
  中国黄金集团20亿元九个月期超短融
  广发证券 30亿元三个月期短融
  阳谷祥光铜业公司5亿元一年期短融
  天津旅游控股集团3.5亿元一年期短融
  首都公路发展集团15亿元五年期中票
  首都公路发展集团15亿元七年期中票
  浙江荣盛控股10亿元五年期中票
  中材集团5亿元七年期中票
  四川长虹电子集团10亿元五年期中票
  新华都实业集团10亿元五年期中票
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  四、还本付息：
  
  财政部80亿元三年期储蓄国债101706到期兑付，票面利率3.73%
  中国人民银行170亿元三个月期央行票据1301003到期兑付，参考收益率2.9089%
  中科英华 1.4亿元一年期短融041262033到期兑付，票面利率5.60%
  财政部280亿元20年期固息国债070013付息，票面利率4.52%
  财政部280亿元30年期固息国债100026付息，票面利率3.96%
  中石油集团100亿元10年期固息债1080091付息，票面利率3.95%
  中石油集团100亿元15年期固息债1080092付息，票面利率4.16%
  葛洲坝集团4亿元七年期浮息中票(一年定存基准)1082134付息，基本利差1.75%
  国电英力特能源化工集团10亿元五年期中票1082135付息，票面利率3.88%
  北京能源投资12亿元五年期固息债1180133付息，票面利率5.85%
  北京能源投资8亿元七年期固息债1180134付息，票面利率6.10%
  财政部560.60亿元五年期固息国债120014付息，票面利率2.95%
  上海新长宁集团7亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280237付息，票面利率6.08%
  中国建材 40亿元五年期中票1282289付息，票面利率4.59%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件：

  --美国财政部最新数据显示，今年6月中国净减持美国国债215亿美元；截止6月末，中国持有的美国国债
    为12,758亿美元，5月末修正后则为12,973亿美元；中国仍是美国国债的全球最大单一持有国。 
       
    8/18统计局发布7月70个大中城市住宅销售价格月度报告
    8/22公布8月汇丰制造业PMI初值                      (7月初值为47.7)
    8/27统计局公布1-7月规模以上工业企业利润           (1-6月为11.1%)
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 丁淑琴； 审校 边竞)
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