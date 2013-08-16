《中国债券市场每日交易备忘》--8月16日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国财政部150亿元人民币六个月期贴现国债9:30-10:30招标 四川水电投资经营集团5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，兴业银行主承 万达集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，建设银行主承 唐山三友碱业集团8亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，交通银行主承 太仓市水处理公司3.2亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-)，光大银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 财政部260亿元20年期固息国债130016，票面利率4.32% 徐州市铜山区城建16亿元七年期固息债1380248，票面利率6.60% 中国广核集团10亿元一个月期超短融011364001，票面利率4.55% 中国华电集团40亿元九个月期超短融011317007，票面利率4.80% 云南投资控股5亿元一年期短融041359052，票面利率5.90% 云南投资控股10亿元一年期短融041352032，票面利率5.90% 中铁物资公司6亿元一年期短融041359053，票面利率4.85% 申银万国证券20亿元三个月期短融071315004，票面利率4.70% 中国兵器工业集团15亿元一年期短融041361039，票面利率4.50% 广州万宝集团8亿元三年期中票101352006，票面利率6.30% ============================================================================ 三、缴款： 国家开发银行60亿元一年期固息增发债130227，发行价格100.07元 国开行60亿元三年期固息增发债130228，发行价格99.39元 国开行70亿元五年期固息增发债130229，发行价格98.53元 国开行50亿元七年期固息增发债130230，发行价格97.36元 国开行60亿元10年期固息增发债130231，发行价格96.24元 农业发展银行125.4亿元三年期固息债130416，票面利率4.22% 中国石化 100亿元九个月期超短融 中国黄金集团20亿元九个月期超短融 广发证券 30亿元三个月期短融 阳谷祥光铜业公司5亿元一年期短融 天津旅游控股集团3.5亿元一年期短融 首都公路发展集团15亿元五年期中票 首都公路发展集团15亿元七年期中票 浙江荣盛控股10亿元五年期中票 中材集团5亿元七年期中票 四川长虹电子集团10亿元五年期中票 新华都实业集团10亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 财政部80亿元三年期储蓄国债101706到期兑付，票面利率3.73% 中国人民银行170亿元三个月期央行票据1301003到期兑付，参考收益率2.9089% 中科英华 1.4亿元一年期短融041262033到期兑付，票面利率5.60% 财政部280亿元20年期固息国债070013付息，票面利率4.52% 财政部280亿元30年期固息国债100026付息，票面利率3.96% 中石油集团100亿元10年期固息债1080091付息，票面利率3.95% 中石油集团100亿元15年期固息债1080092付息，票面利率4.16% 葛洲坝集团4亿元七年期浮息中票(一年定存基准)1082134付息，基本利差1.75% 国电英力特能源化工集团10亿元五年期中票1082135付息，票面利率3.88% 北京能源投资12亿元五年期固息债1180133付息，票面利率5.85% 北京能源投资8亿元七年期固息债1180134付息，票面利率6.10% 财政部560.60亿元五年期固息国债120014付息，票面利率2.95% 上海新长宁集团7亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280237付息，票面利率6.08% 中国建材 40亿元五年期中票1282289付息，票面利率4.59% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --美国财政部最新数据显示，今年6月中国净减持美国国债215亿美元；截止6月末，中国持有的美国国债 为12,758亿美元，5月末修正后则为12,973亿美元；中国仍是美国国债的全球最大单一持有国。 8/18统计局发布7月70个大中城市住宅销售价格月度报告 8/22公布8月汇丰制造业PMI初值 (7月初值为47.7) 8/27统计局公布1-7月规模以上工业企业利润 (1-6月为11.1%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 丁淑琴； 审校 边竞)