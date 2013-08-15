《全球主要央行动态》--8月15日

以下所列为上周四下午至本周四上午(8月8日-8月15日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周三表示，美联储若过快缩减购债规模恐将令通胀率进一步走低，应可采取更加谨慎的态度，在最初阶段只是小规模减少购债。布拉德称，他尚未确定联储在下个月一如市场预期开始减少购债是否过早，但他对联储行动过快的风险保持警惕。

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周二表示，美联储可能最快在9月开始缩减其买债刺激计划，尽管通胀低于目标。洛克哈特表示，美国经济表现喜忧参半，以致于美联储决策者难以为下个月缩减及最终停止资产买进计划拟订出详细的路线。但他认为美联储有可能至少小幅缩减目前每月850亿美元购债规模。

对试图确定美联储何时可能结束大规模购债计划的投资者而言，两家颇有影响力的地区联储银行的研究员发出了明确的讯息：不要自寻烦恼。旧金山和纽约联邦储备银行的经济学家在周一发表的最新一期旧金山联储经济研究报告中指出，就货币政策对美国经济增长和通胀的影响来说，美联储就何时将开始调升短期利率给出的暗示更加关键。

**欧洲**

欧洲央行上周四发布的一份研究报告称，决策者应迅速行动起来修复欧元区病入膏肓的银行系统，以避免出现日本式“失去的十年”，即经济增长和通胀陷入低迷的状况。

欧洲央行上周四公布的报告显示，专家认为明年通胀将低于央行目标，增加了央行需更进一步放松货币政策的压力。欧洲央行最新的专业预测人士调查(SPF)显示，明年物价料上升1.5%，通胀在2015年将加速至1.8%。该调查共访问了51位产经学界的专业预估人士。

英国央行8月会议纪要显示，对于新总裁卡尼本月稍早所做的维持低利率不变的长期承诺，央行决策者看法分歧。这一情况出乎市场人士预料。英国央行货币政策委员会(MPC)外部委员威尔投票反对卡尼的政策，因担心这可能会推高中期通胀预期。

这种分歧可能令市场更加质疑英国央行是否将在三年时间内维持低利率。当卡尼上周公布前瞻性指引时，这个时间期限看起来是可能的。MPC其他委员称，认为重启购债的理由“非常充分” ，但暂且先按兵不动，直到能评估前瞻性指引的影响时再说。这表明MPC内部看法存在分歧。

瑞士央行理事祖布鲁克在周三刊登的采访中表示，瑞士央行通过设置瑞郎汇率限制避免了最坏的情况，但瑞郎仍处在较高水平。祖布鲁克对瑞士日报Corriere Del Ticino称，虽然欧洲出现一些鼓舞人心的迹象，包括德国工业生产以及英国经济开始复苏，但仍需维持汇率限制，而且只要有必要，就还得维持下去。

瑞士央行副总裁丹亭在周日的报纸专访中表示，只要有必要，瑞士央行将维持其设定的瑞郎汇率上限。

**日韩**

日本央行7月政策会议记录显示，央行多数审议委员认为国内经济正开始复苏，但亦有一些委员对海外经济成长不确定性，以及国内资本支出前景持谨慎态度。在7月10-11日的会议上，日本央行上调了经济评估，称经济正开始复苏，这是两年半以来最为乐观的评估。

**澳洲**

澳洲央行周五调降其短期经济成长预估，预计到明年中期经济增速低于趋势水准，因矿业投资热潮降温速度超过最初预想。但澳洲央行仍认为通胀前景温和，表明其在必要时可能仍有进一步降息的空间。澳洲央行本周稍早降息25个基点至2.5%的纪录低点，市场在消化其圣诞节前进一步降息至2.25%的预期。

**其他**

俄罗斯央行上周五维持指标利率不变，但警告经济成长面临诸多风险，并预计通胀率到今年底将回到其目标区间。央行已是连续第十一个月维持一天期回购利率在5.5%，一天期固定回购利率在6.5%，一天期存款利率为4.5%不变。