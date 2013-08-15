中国汇市：人民币早盘续涨结汇压力明显偏强，短线仍有升值空间

* 即期早盘继续走强
* 中间价高开鼓励结汇
* 昨天购汇的大行转为卖出美元
* 接近历史高位，可能吸引购汇出现
路透北京8月15日 - 人民币兑美元即期 周四早盘继续走升。交易人士表示，中间价开高、国际美元走弱、离岸市场上CNH走势创出历史新高，都鼓舞人民币看多热情，结汇盘表现踊跃，午盘有可能再次突破6.1143创出历史新高。不过接近历史高位的人民币汇率，也可能吸引购汇出现。
上海一外资行交易员表示，早盘一开始有一波明显的结汇，可能是昨天尾盘没有出干净的银行急于脱手。此外，周三尾盘购汇压低人民币的两家大行今天转为卖出美元也加大了卖压。
但交易员也表示，虽然在结汇盘推动下人民币有可能再创新高，但由于前几个交易日连续有大行尾盘购汇，6.12元下方几十个点的阻力一直较大，客盘购汇也有趁机入场的动力。
一国有大行交易员就表示，该行客盘最近一直偏向购汇，“都不懂为什么大家要往下压（人民币升值）。”不过她也承认，从整体市场表现来看还是以结汇压力偏大，后期若无意外贬值因素出现，人民币可能还是以升值为主。
北京时间13:16，人民币兑美元即期报6.1157元，上日收报6.1196元。今日人民币兑美元中间价 为6.1696元，上日中间价为6.1720元。
东京汇市美元兑日圆周四下滑，此前日本财务大臣和麻生太郎和内阁官房长官菅义伟均表示，关于首相安倍晋三指示官员考虑下调企业税的报导是不实的。这导致美元在清淡交投中全面走软。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2530/60，上日尾盘为6.2610。
北京时间13:17，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1120/45元，上一交易日尾盘报6.1148元。
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
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(发稿 李然; 审校 张喜良)