中国汇市：人民币早盘续涨结汇压力明显偏强，短线仍有升值空间

全球金市：金价触及五个月高位，因美元下跌且地缘政治紧张加剧

路透4月13日 - 金价周四触及五个月高点，因美元下跌，此前美国总 统特朗普称，由于美元“太强”，希望利率维持在较低水准；而且美国与 俄罗斯和朝鲜(北韩)紧张关系加剧。 0100 GMT，现货金 上涨0.1%至每盎司1,286.80美元。此前触及 11月10日以来最高点1,287.31美元。 美国期金 小幅上涨0.8%至1,287.90美元。 美元受到重创，此前美国总统特朗普对华尔街日报称，美元“正在变 得过于强势”，他乐见美联储把利率维持在低位。 与此同时，美国同俄罗斯的关系因叙利亚问题持续紧张，朝鲜半岛紧 张局势继续加剧。而对于将要进行的法国总统选举的担忧，也让投资者紧 张不安。 美国3月进口价格创七个月最大降幅，因石油价格下跌，但由于美元 涨势消退，基础趋势仍指向进口通胀小幅上升。 高盛周三维持金价近期目标位在每盎司1,200美元，并维持12个月后 目标在每盎司1,250美元。 (完