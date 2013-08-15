路透专访：台湾华南金冀扩展大陆版图，参股陆银着眼主导性--董事长

* 台资金融机构到大陆参股越来越难

* 华南金参股陆银企求主导性

* 大陆占华南银海外获利明年增至35%

* 台湾版图拟扩券商、不考虑寿险

记者 詹静宜/洪淑珍

路透台北8月15日 - 台湾华南金控 董事长刘灯城表示，随着大陆金融机构不断壮大不，现在台资金融机构到大陆去参股越来越难；不过华南金仍将继续拓展大陆版图，将来寻找参股对象着眼主导性，起码要一定程度的影响性。

他周四在接受路透专访时并指出，两年前华南金控就已增资200亿台币，全注资华南银行，所以银行是有足够银弹参股陆银。

“台湾到大陆去(参股)越来越难，...随着陆银开始茁壮了，要求变多了!”他说。

先前市场传出华南银行拟参股大陆福建海峡银行20%股权，对此刘灯城坦称，原本的对象时间拖久也就变淡了，新的对象是可遇不可求。大陆银行自身规模变大，原本可能有求于你，随着时间变迁就会有所不同，要求也不一样。

他认为，由于华南金控的官股色彩，将来相互参股是不太可能，参股陆银则要有主导性，亦或是业务互补性，单纯股权投资没有太大意义。依据现行法规，外资参股陆银上限可达20%，届时可寻找参股股权较为分散的陆银。

至于旗下华南银行大陆扩点，刘灯城表示，大陆银监会甫核准深圳分行筹设宝安支行，第二家大陆分行落脚上海，已获台湾金管会核准，待两岸服贸协议签署后，可望开放送件大陆银监会审核。

他并指出，未来第三家分行，福建是一定会考虑，毕竟该省享有同省异地支行的优惠；另外长三角、重庆、成都也都是考虑设立第三家分行的区域。

刘灯城进一步规划，随着大陆分行扩充至四、五家分行后，到时再来考虑成立子行再去寻找好的对象，中国官方也希望外资赴陆发展以成立子行为主，如此比较好管理，等同视为当地分行管理即可。

**大陆于华南银海外获利占比明年可增至35%**

刘灯城表示，台湾市场太小、利差太小，大家往海外争取一些商机，目前大陆占华南银的海外获利占比已达28%，今年目标超过三成，明年目标可望向35%迈进。

华南金控今年前七月税后盈余为60.25亿台币，其中华南银行获利贡献高达九成。市场预估今年华南金税后盈余目标为100亿台币，较去年的80亿台币成长约两成。

目前华南银行海外分行除了大陆深圳分行外，还包括洛杉矶、纽约、香港、新加坡及河内等，未来扩点重点放在中国及东南亚国协的区域。

华南银深圳分行为首波台资企业人民币业务开放的受惠者，刘灯城称，今年深圳分行获利目标为400万美元，甚至可望接近500万美元。

“年底(公布获利)就可以看出来谁有真功夫。”他说。

华南银行深圳宝安支行已于8月5日获深圳银监局批准筹建，目前已积极办理深圳宝安支行筹建工作，预计在今年底可完成相关筹建及开业程序，并将争取跨境人民币贷款业务。

**台湾版图拟扩券商、不考虑寿险**

刘灯城同时表示，不只是扩展大陆版图，华南永昌证券也可以在台湾寻找证券并购机会，伺机扩大市占规模。

华南金控旗下子公司除了资产排名台湾第六的华南银行外，还有两家颇具市占规模的子公司，包括市占排名第九的华南永昌证券，及排名第六的华南产险，不过旗下没有寿险子公司。

“证券到大陆已经慢了，两岸服贸若签定，将享有优于WTO(世界贸易组织)的待遇也是个机会。 ”他说。

目前华南永昌证券在上海设有代表处，华南产险在深圳设有代表处。

华南永昌券商部分的大陆布局方面，刘灯城指出，华南永昌证券也在规划与陆资合组大陆券商，未来合组大陆券商持股51%或49%都有机会。

至于金控旗下少了寿险版图，他则认为，目前寿险业不好经营，暂不考虑扩增寿险子公司，由于投资机会少、投资工具不多，寿险业经营难度很高。