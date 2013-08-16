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货币新闻 | 2013年 8月 16日 星期五 16:07 BJT

台湾数据：今年经济成长率预估值下修为2.31%，原为2.4%--消息

路透台北8月16日 - 一位接近官方的消息人士周五表示，台湾官方预测机构--主计总处周五下修今年国内生产总值(GDP)成长率为2.31%，先前预估为2.4%。

上述消息人士并表示，主计总处预估明年经济成长率为3.37%，今年第二季经济成长率为2.49%(先前概估为2.27%)。

主计总处5月间修正今年GDP年增率预估值至2.4%，CPI年增率则为1.23%。该处7月底时公布第二季GDP概估年增率为2.27%。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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