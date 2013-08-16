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货币新闻 | 2013年 8月 16日 星期五 16:18 BJT

台湾数据：第二季经济成长率2.49%，官方下修全年GDP至2.31%

路透台北8月16日 - 台湾主计总处周五公布，台湾第二季经济成长率为2.49%，优于2.27%的概估值；同时下修今年全年国内生产总值(GDP)年增率预估至2.31%(先前估为2.4%)。

主计总处并预估今年全年CPI为1.07%(先前估为1.23%)，其对2014年全年经济成长率的预估为3.37%。

以下为本次主计总处预估的相关数据(%)：

最新预估 上次预估

*2013年GDP年增率 2.31 2.40

*2013年CPI年增率 1.07 1.23

*2013年出口年变动率 2.30 2.82

*2013年进口年变动率 1.85 3.91

*2013年民间消费成长率 1.59 1.46

*2013年民间投资成长率 5.91 7.21

*2014年GDP年增率 3.37 --

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