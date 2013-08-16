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货币新闻 | 2013年 8月 16日 星期五 10:39 BJT

新债招标：中国六个月期贴现国债加权中标收益率为3.9103%

路透上海8月16日 - 业内人士周五透露，中国财政部稍早招标的150亿元人民币六个月期(182天)贴现国债，加权中标收益率为3.9103%。

业内人士并透露，该期债边际中标收益率为3.9906%，投标倍数为2.15倍。

该期债为财政部今年第五期记账式贴现国债，以低于票面金额的价格贴现发行，采用多重价格招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。

该期债8月19日开始计息，8月19日至8月21日进行分销，8月23日起上市交易，将于2014年2月17日(节假日顺延)按面值偿还。(完) (发稿 吴芳; 审校 张喜良)
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