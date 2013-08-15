《国际主要央行公开市场操作一览》--8月15日

路透北京8月15日 - 美联储(FED)2012年12月推出新一轮宽松政策(QE4)，替代将到期的"卖短买长"方案，FED承诺每月将购买450亿美元公债，并继续执行当年9月开始实施的每月购买400亿美元抵押贷款支持证券(MBS)的计划；欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性；日本央行2013年4月推出进一步宽松政策，承诺两年内将公债持有量增加一倍；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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8/14 买入公债 15.09 02/15/2036 - 05/15/2043

8/13 买入通胀保值公债 14.13 01/15/2018 - 02/15/2043

8/12 买入公债 14.96 02/15/2036 - 05/15/2043

8/8 买入公债 32.22 08/15/2020 - 05/15/2023

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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8/14 隔夜逆回购 -12.1 0.03%

8/13 隔夜逆回购 -23.2 0.03%

8/9 隔夜逆回购 -10.2 0.05%

此外，为保证机构抵押支持证券(MBS)交易的透明性，美联储按月度公布该类债券的操作情况。具体包括滚动操作和2012年9月宣布的QE3中的机构抵押支持证券购买情况。

其中，在2013年8月13日-2013年9月12日期间，FED计划在滚动操作中，购买约250亿美元的机构债和机构抵押支持证券。

美国联邦储备理事会(美联储，FED)2012年12月宣布将维持利率于近零水平，直到美国失业率降至6.5%，同时还推出新一轮购债计划来刺激经济。

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《本周主要新闻》

--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周三表示，美联储若过快缩减购债规模恐将令通胀率进一步走低，应可采取更加谨慎的态度，在最初阶段只是小规模减少购债。布拉德称，他尚未确定联储在下个月一如市场预期开始减少购债是否过早，但他对联储行动过快的风险保持警惕。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性，同时通过定期存款回收流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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8/14 84天期反向交易 1.31亿美元 0.60%(固定利率)

8/13 七天期反向交易 975.611 0.50%(固定利率)

8/13 七天定期存款 -1,925.00 0.10%

《本周主要新闻》

--欧洲央行上周四发布的一份研究报告称，决策者应迅速行动起来修复欧元区病入膏肓的银行系统，以避免出现日本式“失去的十年”，即经济增长和通胀陷入低迷的状况。

--欧洲央行上周四公布的报告显示，专家认为明年通胀将低于央行目标，增加了央行需更进一步放松货币政策的压力。欧洲央行最新的专业预测人士调查(SPF)显示，明年物价料上升1.5%，通胀在2015年将加速至1.8%。该调查共访问了51位产经学界的专业预估人士。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 82,770

上周三 82,470

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当期变化 300

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行7月政策会议记录显示，央行多数审议委员认为国内经济正开始复苏，但亦有一些委员对海外经济成长不确定性，以及国内资本支出前景持谨慎态度。在7月10-11日的会议上，日本央行上调了经济评估，称经济正开始复苏，这是两年半以来最为乐观的评估。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳于0.93%。 《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，当日共发行3,625.3亿台币存单。若相较存单到期金额3,622.5亿，存单发行余额增2.8亿台币。

--台湾央行周二公布，当日共发行1,535.5亿台币存单。若相较存单到期金额1,532.5亿，存单发行余额增3亿台币。