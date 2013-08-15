路透基点：台塑集团700亿台币贷款案展开联贷筹组--RLPC

路透香港8月15日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，台塑集团的700亿台币(23.4亿美元)融资案，已由台湾银行及兆丰国际商银展开筹组，这是今年以来台湾最大银团贷款，不到一个月前，台塑才进入市场筹办一笔5亿美元双档境外贷款，为集团旗下四家中国子公司融资。

这笔700亿台币定期贷款，用途为再融资及扩大位于台湾云林的六轻石化工业区，将由四家在台湾上市的台塑集团企业担任借款方--台塑(A部分)、南亚(B部分)、台化(C部分)、及台塑石化(D部分)。

贷款以云林园区厂房作为担保品，贷款利率为次级市场商业票据利率加码69个基点，税前最低利率1.55%。

以四种价码邀请银行加入：

承诺100亿台币或以上者，获得前端费17个基点，及牵头行兼簿记行头衔；

承诺75-99亿台币者，前端费13个基点(A、B、C部分)及15个基点(D部分)，及牵头行头衔；

承诺50-74亿台币者，前端费10个基点(A、B、C部分)及12个基点(D部分)，及经理行头衔；

承诺30-49亿台币者，前端费7个基点(A、B、C部分)及9个基点(D部分)。

这笔定期贷款在三年宽限期后，分九期每半年等额偿还，平均期限为五年。

回覆期限为9月底。

台塑在六轻第一期到第四期工程总计已投资5,744亿台币。根据台塑石化官网资料，台塑计划在第五期扩建工程投资2,795亿台币。

**5亿美元贷款**

另一方面，台湾银行、彰化银行、华南银行、兆丰、台北富邦银行、及台湾合作金库(代理行)，正在为台塑四家中国子公司牵头一笔5亿美元五年期无担保境外融资，这四家公司为南亚电路板(昆山)、南亚塑胶(宁波)、台化苯酚(宁波)和台塑聚乙烯(宁波)。

这笔分期偿贷款还用于资本支出，贷款分为两个部分，一笔是4.17亿美元，另一笔是4.90亿人民币。

这笔5亿美元贷款的美元部分利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码110个基点。若台湾金融业美元拆款利率(TAIFX)和Libor利差超过35个基点，借款人将支付超额部分的利率。人民币部分利率为三或六个月香港银行同业人民币拆息(CNY Hibor)加码130个基点。承诺总贷款金额8%或以上者担任牵头行，获得最高综合收益115个基点(美元部分)及135个基点(人民币部分)，前端费20个基点。

这笔5亿美元贷款预料8月底完成银团分销。

去年8月，这四家台塑旗下子公司签署了四笔五年期贷款，总规模3.9072亿美元。四笔贷款条款相同，主办行与一般参贷行都是同一组银行。这些定期贷款最高综合收益为116.25个基点，利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码110个基点。若台湾金融业美元拆款利率(TAIFX)和Libor利差超过30个基点，借款人将支付超额部分的利率。

今年5月，福建福欣特殊钢有限公司签署一笔2.46亿美元等值五年期离岸定期贷款，贷款分为1.68亿美元和4.8亿元人民币两部分。贷款最高先付费用为17个基点。美元贷款部分利率为Libor加码120个基点，人民币贷款的利率则是中银香港及汇丰的香港银行同业人民币拆息(CNY Hibor)平均值加码130个基点。美元贷款部分若台湾金融业美元拆款利率(TAIFX)与LIBOR间的利差超过35个基点，则借款人须支付超过的部分。(完) (编译 蔡美珍；审校 杜明霞)