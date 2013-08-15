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债券 | 2013年 8月 15日 星期四 15:46 BJT

欧元债市：德债收益率持稳在2013年高点附近，投资者不愿进一步追高

欧洲央行承诺会在较长时间内将利率维持在纪录低位，或甚至进一步降息，但目前遭到市场质疑。市场降低了在可预见未来降息的可能性。

“核心债券(收益率)处于交投区间内较高的位置，较短期利率也接近今年迄今高位，这可能对欧洲央行会议构成风险，”北欧联合银行(Nordea)固定收益分析师Alexander Wojt称。

“他们或许会对前瞻性指导收效不高的事实作出回应。”

但他称，即将公布的美国数据若有意外表现，收益率则可能突破今年的交投区间。通胀率、工业生产、初请失业金人数和费城联储制造业指数是将于今日稍晚公布的美国重要数据。

10年期德债收益率 持平于1.81%。若升穿1.853%，将迈向2012年4月以来最高位。

德债期货 最新下降3个跳动点，报140.92，周三曾触及七周低点140.56。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王翔琼；审校 石冠兰)
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