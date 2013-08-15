欧元债市：德债收益率持稳在2013年高点附近，投资者不愿进一步追高

中国信用债：东北特钢8亿元中票13东特钢MTN2未按期付息，因仍在重整中
路透上海4月13日 - 此前连续违约的中国东北特殊钢集团周三晚间公告称，鉴于去年10月公司已进入重整程序且仍在进行当中，所发行的2013年第二期中期票据--13东特钢MTN2不能按期足额兑付利息，已构成实质违约。该中票本金8亿元人民币，当期正常应付利息金额8,540万元。
欧洲央行承诺会在较长时间内将利率维持在纪录低位，或甚至进一步降息，但目前遭到市场质疑。市场降低了在可预见未来降息的可能性。
“核心债券(收益率)处于交投区间内较高的位置，较短期利率也接近今年迄今高位，这可能对欧洲央行会议构成风险，”北欧联合银行(Nordea)固定收益分析师Alexander Wojt称。
“他们或许会对前瞻性指导收效不高的事实作出回应。”
但他称，即将公布的美国数据若有意外表现，收益率则可能突破今年的交投区间。通胀率、工业生产、初请失业金人数和费城联储制造业指数是将于今日稍晚公布的美国重要数据。
10年期德债收益率 持平于1.81%。若升穿1.853%，将迈向2012年4月以来最高位。
德债期货 最新下降3个跳动点，报140.92，周三曾触及七周低点140.56。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王翔琼；审校 石冠兰)
路透上海4月13日 - 此前连续违约的中国东北特殊钢集团周三晚间公告称，鉴于去年10月公司已进入重整程序且仍在进行当中，所发行的2013年第二期中期票据--13东特钢MTN2不能按期足额兑付利息，已构成实质违约。该中票本金8亿元人民币，当期正常应付利息金额8,540万元。
0048GMT * 特朗普称美元“太强了”之后，美元/日圆更显疲态 * 从隔夜尾盘反弹的高点109.86下滑，刚刚下跌到108.81 * 109.35下方趋势线低点停止单被触发，109.00下方也有 * 最新的日央行短观调查中，制造业的财年预算平均预估汇价约为108.50，目前现汇价格正接近此预估价 * 日本出口商或将把握机会抛汇 * 美债收益率在特朗普讲话后下跌更多，在108.40-51有4.63亿美元期权到期。(完) (编译 李婷仪 审校 张荻)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/13 日本 标售30年期公债 4/13 日本 标售三个月期贴现国库券 4/18 日本 标售五年期公债 4/18 日本 标售一年期贴现国库券 4/18 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 4/19 德国 标售30年期联邦债券 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期的公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值 公债 4/20 西班牙 标售债券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 张若琪 审校)