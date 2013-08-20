《中国证券焦点》网络经纪大战将近，互联网券商之路需颠覆性思维

* 券商开网店仅是金融互联网化

* 网络券商经纪近阶段可期待

* 网络经纪需业务重塑，小券商或先尝试

* 互联网券商的发展模式尚待清晰

作者 林琦

路透上海8月20日 - 券商网上开店，卖的却是奢侈品？这听起来有些匪夷所思，不过却正是中国金融机构在互联网上的一个尝试。随着网上券商经纪通道业务年内有望落实，网络券商的出现，最终将令现有部分传统券商业务出现颠覆性变化。

与此形成映照的是，中国飞速发展的互联网企业已不满足占据电子商务舞台，开始不断尝试金融创新，例如网络小贷、垂直金融搜索平台。可以预见，网下愈演愈烈的券商经纪大战也势将蔓烧至网络。

不少互联网人士和风投人士相信，未来包括券商业务在内，互联网金融肯定是重塑，而非传统业务在网络的延伸，其大方向应该是平台化和数据挖掘，但未来商业模式究竟在哪，业内感觉仍不清晰，近阶段估计仍会处于探索阶段。

“互联网金融未来对券商的改变会很大，很多人现在不理解，就象当时柯达永远理解不了数码相机一样。”方正证券原零售业务部总经理袁海表示。

袁海曾推动方正证券 成为首家开设网店的国内券商，近期他选择离职，以寻求更好的平台实现其互联网金融的梦想。

其实，无论是方正证券等券商开设网店推销其研报和投顾服务，还是华创证券开设网上商城销售奢侈品，都只能称之为金融业务互联网化；年内或会落实的网上券商经纪通道业务，虽然可能会以极低成本威胁券商经纪业务使之谈虎色变，但仍脱离不了传统金融的桎梏。

今年3月前后，一些券商不约而同在国内三大人气网络平台上开设网站，齐鲁证券和德邦证券在淘宝上开设网店，方正证券在天猫开设泉友会旗舰店，长城证券在腾讯 旗下拍拍网上开设网店，但其销售产品大同小异，主要是研究报告及投资顾问服务。

在德邦证券副总裁成磊眼中，德邦财富玖功淘宝品牌店就是公司利用互联网平台对外发布信息的资讯和产品中心，未来将为客户打造投资理财服务的一站式服务。

**以互联网打破地域限制**

开设网店，券商主要是看中网络平台数以亿计的客户群，而且这些客户遍布全国各地，不受券商营业部位置的限制。

“我们是属于营业部比较少的，我们想进一步打开受营业部所在地限制的尴尬境地，那互联网这一块就打破了地域的限制。”一位已开设网站的券商人士表示。

他还指出，“90后”年青人正逐步成为新生代投资者，他们是伴随互联网长大的一代，已习惯尽可能地通过网络上解决所有事，因此开设网站也算是未雨绸缪。

不过理想与现实总是有差距的，目前诸多网店并未一炮走红。例如齐鲁证券网店销售最火的“消息红绿灯”产品，每份售价38元，近阶段仅售出约50件；而齐鲁网店自开业半年来，仅进行了不到300笔交易。

“（网店）每天签单只有个位数，收入几百上千元，毕竟网络客户还不习惯证券产品在网上卖，我们的初衷是把网店当做展示推广平台。”方正证券一位人士指出。

他表示，网店是否可行，不是看其交易额，毕竟网络销售收入占券商总收入是微乎其微的，关键是大家在寻求在互联网金融上的尝试。

目前而言，国内券商只是小心翼翼地推进其网络金融方案。据国内媒体此前报告，已有五家券商上报各自的互联网金融解决方案，例如国泰君安和齐鲁证券主要立足于支付方面，华融证券引入第三方支付公司开展消费支付服务试点，而长城证券设想为客户打造综合理财帐户。

**网络经纪商可期**

国信证券行业分析师田良指出，目前国内证券网上交易占比达九成以上，只是开户等环节仍需在线下处理。在非现场客户政策落地后，中国已具备网络经纪商出现的政策土壤。目前只是等待中央证券登记公司方面的数字证书等技术性问题的解决。

中证登近日已发布数字证书业务指引等相关规则，四家券商上报的业务方案正待获得正式的批复。网上开户已近在咫尺，之后网络经纪商的出现也是顺理成章的。

他认为，网络经纪商的出现将是创造性的破坏，无论是互联网公司从零起步进军经纪业务，还是在现有平台基础上搭建经纪业务超市，都必然将价格一打到底，并呈现赢家通吃的特征。这是由于互联网初始投入高，边际成本接近于零的商业模式决定的。

包括E-Trade等美国网络经纪商的出现，就曾促使类似美林证券或者嘉信理财等美国券商经纪业的重新洗牌，佣金费率大幅下降。

“说实话，大家都是挺谨慎的。你说真正在大刀阔斧地干的券商还是比较少的。”上海一位券商人士指出。

该人士说，传统券商是有历史包袱的，全国逾五千家营业网点，一家中型券商就有数千人的代理人，所以最有可能是非券商机构或是小型券商最先启动网络经纪大战。

自2002年中国的股票交易佣金采用浮动费率制度后，各家券商之间的佣金战都一直没有停止过，佣金费率由2001年的千分之三点五降至目前主流的万分之六或万分之七。有业内人士估计，由于网络经纪成本极低，万分之一的费率都有可能出现，同时会拖累线下的佣金费率下滑。

“（传统券商）有这么大的负担，是不愿意革自己命的，...很少企业能够线上线下两条路并行，很有可能一些小券商包袱不重，可以放弃一切重头再来。”上述券商人士指出。

**红海或是蓝海**

在东方证券行业分析师王鸣飞看来，若互联网企业获得券商牌照，能对现有券商形成冲击的主要是零售经纪和代销业务。经过近五年的惨烈竞争，券商经纪业务佣金率已完全市场化，互联网企业将要进入一个名副其实的红海市场。而目前盈利还算丰厚的代销产品领域，一旦大量互联网企业进入，同质化竞争将使代销渠道费率也会大幅下降。

他指出，互联网企业的最优策略应与传统券商深度合作，而非另起炉灶，在有限的业务领域与券商肉搏。

知名风投机构--赛富资本投资经理任栋亦认为，互联网企业进军券商领域，拓展销售和通道业务是可行的，但在其他业务领域，例如财富管理和投行业务，不是互联网完全能够解决的。

“你做一个投行、做一个IPO、做一个并购业务这些还是需要大量线下的沟通，面对面的包括分析，能够利用到互联网这个特性的地方我觉得不是特别多。”他说。

亦有业内人士认为，互联网的魅力就在于其颠覆性的商业模式，未来或会见到大家意想不到的创新模式，现在争论蓝海还是红海还为时过早。

袁海指出，互联网金融其实是拿互联网的商业模式、思维和文化，改造现有金融机构的业务流程和组织架构。就以券商为例，互联网金融需要打造一个开放式平台，包括牌照、资本、智力和客户在内的全方位开放，这需要券商内部组织架构的重整。