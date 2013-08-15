中国债市：现券长端走稳，买盘小筹码试水但市场整体仍谨慎防御

路透北京8月15日 - 中国银行间债市周四现券长端现企稳迹象，短端收益率小升。交易员认为，今日逆回购操作规模不敌到期量，且中标利率定位高于预期，致短债仍难露暖意；而中长端收益率在积累一定涨幅后，陆续有买盘小筹码试水，助该期限走稳。

受访交易员表示，因为市场对监管层政策意图“看不清”，所以谨慎防御心态下，预期债市短期难觅脱离弱势的足够支撑力。

“国债这边五、七、10年收益率其实和昨天是差不多的，短端有些上行，是因为今天逆回购发的量也不大，而且逆回购利率没有达到预期，周二的时候七天逆回购中标利率是跌了10个bp，所以大家预期今天14天期的中标利率会落在4.0%结果是4.1%。”上海一银行交易员称。

今日央行公开市场进行了280亿元14天逆回购，中标利率持平于4.1%，完全脱离了市场4.0%的多数预期。同日公开市场有340亿元14天期逆回购到期。

华南一券商交易员表示，一级影响二级，市场情绪依旧疲弱，不过值得注意的是今天taken(买盘)多了些，“(收益率)涨的太快了，还是有人觉得要回调，所以一直有小筹码试盘的。”

中国进出口银行周四招标发行的三期固息债利率均落在招标区间的上限，且两年及七年未招满。市场人士表示，现券近期走势孱弱，一级市场供给又增多，加之收益率亦缺乏一定吸引力，机构申购意愿不足，而在招标前进出口行设定的招标区间上限亦较低，致两年及七年期两期新债最终流标。

上述券商交易员并称，市场对未来政策的预期太乱了，所以短期还是得看央行公开市场操作。下周配置力量估计难有起色，一级影响二级，收益率可能还要往上走。

中国央行公开市场本周继续“锁长放短”，续做三年央票并伴随短期逆回购操作。但逆回购利率明显超出市场预期，对债市造成进一步挫伤。市场人士表示，公开市场操作表现出中性偏紧的基调，但因监管层与市场沟通不充分，预期引导不足，政策信号仍不够明晰。

剩余期限约9.7753年的附息国债130011券最新成交报价对应收益率 3.9397%，基本与上日3.94%持平；剩余期限约0.8849年的附息国债130014券最新报价对应收益率 3.5899%/3.5001%，上日尾盘收报3.5555%/3.5108%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 3.3051 4.0085

上日 3.4399 3.8757

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 3.8240/3.7640 国债参考率报价 3.5050/3.4400 金融债参考率报价 4.2113/4.1600(完)

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