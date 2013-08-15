更新版 1-中国货币市场：隔夜小跌而七天续升，逆回购利率超预期强化谨慎心态

(新增收盘报价)

路透上海8月15日 - 中国银行间资金市场周四隔夜回购利率小跌，而七天品种续涨。今日谨慎心态更趋明显，部分大行融出资金意愿有所减弱，但有现金定存和公开市场逆回购双重资金投放，整体资金供需相对还算平衡。

他们并指出，早间国库现金定存招标利率明显高企，进出口行新债招标部分流标，机构心理更为审慎，公开市场上14天逆回购中标利率也意外持平，高于预期，均引导七天回购利率小幅上行，隔夜品种跌幅则呈缩窄趋势。

“今天资金面适中，需求较旺，我们也没怎么出钱，”北京一国有大型商业银行交易员称，“可以借到钱，但如果慢慢等，不考虑时点，也不是随便借得到的，减点的肯定没有的。”

她表示，虽然最近资金面早盘都略紧，而午后出钱机构增多，但因谨慎心态占主导，“下午可能会有钱，但大家也不敢等的。”

北京一大型银行交易员则指出，“逆回购利率对货币市场指示性作用较强。”

业内人士周四透露，中国人民银行公开市场今日进行280亿元人民币14天期逆回购操作；据此计算，央行本周净投放475亿元。14天逆回购中标利率为4.1%，持平于上周。

上述交易员指出，14天逆回购利率未如预期降至4%，显示可能目前货币市场利率已达央行心理价位，央行对货币市场利率中枢的定价较高，国库现金招标利率高企，也反映市场在近期波动后心理更加审慎，主动提高备付 。

财政部周四招标的三个月期国库现金定期存款中标利率为4.69%，远高于上月同期限品种。市场对中长期流动性预期并不乐观，资金利率中枢近日有所抬升，考虑到该期限资金兼跨国庆节及9月底的季末，机构出于未来存款压力考虑，参与积极性较高。

进出口银行稍早在银行间债市招标发行的两年期及七年期固息金融债未招满，加权中标收益率分别为4.3359%和4.4545%，落于区间上限,10年期固息金融债中标利率为4.70%%，亦为区间上限。

今日银行间市场质押式回购总成交量为6,365.35亿元人民币，高于上日5,998.37亿元；其中隔夜品种成交5,022.06亿元，上日为4,761.69亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交金额 --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 3.3051 3.4399 -13.48 5,022.06

七天 4.0085 3.8757 +13.28 821.57

14天 4.1104 4.1750 -6.46 229.38 上海证交所质押式回购利率 其中:一天 4.9650 2.2050 +276.00 --

七天 3.5000 3.5100 -1.00 --

14天 3.7000 3.7000 +0.00 -- 回购定盘利率 其中:隔夜 3.3000 3.4400 -14.00 --

七天 4.0600 3.8576 +20.24 --

14天 4.1100 4.1800 -7.00 -- Shibor 其中:隔夜 3.2830 3.4350 -15.20 --

七天 3.9940 3.8550 +13.90 --