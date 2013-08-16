中国汇市：人民币开盘即破6.11元大关再次刷新纪录

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京8月16日 - 人民币兑美元即期 周五开盘成交于6.1093元，突破6.11元大关，再次创下汇改以来的最高水平。人民币中间价 今天订于6.1666，较昨天上涨30个点子。
北京时间09:41，人民币兑美元即期报6.1107元，开盘后一度冲高至6.1090元，上日收报6.1125元。
此前，即期汇价已经在6.12元附近盘桓一周时间。期间人民币数次创出新高，但大行尾盘购汇、油企车企购汇轮番上阵，减缓了人民币加速升值的步伐。市场一度倍加谨慎，不过这种情绪在拉锯中逐步弱化，加之中国经济数据全面改善、国际美元走弱等原因，人民币升值预期也日趋明朗。（完） (发稿 李然; 审校 曾祥进)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。