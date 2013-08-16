中国汇市：人民币开盘即破6.11元大关再次刷新纪录

此前，即期汇价已经在6.12元附近盘桓一周时间。期间人民币数次创出新高，但大行尾盘购汇、油企车企购汇轮番上阵，减缓了人民币加速升值的步伐。市场一度倍加谨慎，不过这种情绪在拉锯中逐步弱化，加之中国经济数据全面改善、国际美元走弱等原因，人民币升值预期也日趋明朗。（完） (发稿 李然; 审校 曾祥进)