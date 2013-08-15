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中国财经报道 | 2013年 8月 15日 星期四 20:58 BJT

美国热股：科技类股盘前齐跌，受思科裁员消息打压

路透8月15日 - 全球最大的网络设备厂商思科(Cisco) 正在进行规模4,000人的裁员，占雇员总数的5%。由于网络设备需求存在不确定性，思科采取新举措努力降低成本，并重新调整业务重点。

至少五家券商下调了思科目标价。大部分分析师称，思科裁员的消息出人意料，但他们仍认为可以长期投资思科。巴克莱在客户报告中表示，“在企业信息技术方面，思科仍是一个十分稳健的长期投资目标，公司能够利用在网络设备方面的地位在数据中心方面取得拓展。但在路由器和机顶盒领域的获利更为保险。”

思科因其庞大的客户基础被视为科技行业体质的重要风向标。

思科股价周三收报26.37美元，盘前跌8%。英特尔 股价上日收报22.57美元，盘前跌1%。微软 上日收报32.35美元，盘前跌0.7%。甲骨文 上日收33.57美元，盘后跌1.4%。IBM 收报187.53美元，盘后跌0.3%。惠普(Hewlett-Packard Co.) 收报27.18美元，盘前跌1.4%。(完) (编译 梁睿雪; 审校 郑茵)
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