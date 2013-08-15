美国热股：科技类股盘前齐跌，受思科裁员消息打压

至少五家券商下调了思科目标价。大部分分析师称，思科裁员的消息出人意料，但他们仍认为可以长期投资思科。巴克莱在客户报告中表示，“在企业信息技术方面，思科仍是一个十分稳健的长期投资目标，公司能够利用在网络设备方面的地位在数据中心方面取得拓展。但在路由器和机顶盒领域的获利更为保险。”