标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(更正：因译文有误，内文第二段应为高鑫零售与“沃尔玛展开竞争”非“联手沃尔玛”)
路透8月15日 - 沃尔玛 周四公布美国季度营收令人失望，因薪资税上调令购物者捏紧钱袋，同时汽油价格上涨使他们购物的次数也减少，该公司还调低对今年营收和获利的预估。
中国大型连锁超市运营商高鑫零售 当前在日益蓬勃的国内电子商务市场与沃尔玛展开竞争，也藉此在激烈的竞争中寻找保持市场份额的新方法。
沃尔玛周三收报76.40美元，盘前跌2.4%。(完) (编译 梁睿雪; 审校 田建华)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。