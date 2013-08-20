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亚洲 | 2013年 8月 20日 星期二 14:50 BJT

更正-美国热股：沃尔玛盘前跌2.4%，此前公布季度营收令人失望(8月15日)

(更正：因译文有误，内文第二段应为高鑫零售与“沃尔玛展开竞争”非“联手沃尔玛”)

路透8月15日 - 沃尔玛 周四公布美国季度营收令人失望，因薪资税上调令购物者捏紧钱袋，同时汽油价格上涨使他们购物的次数也减少，该公司还调低对今年营收和获利的预估。

中国大型连锁超市运营商高鑫零售 当前在日益蓬勃的国内电子商务市场与沃尔玛展开竞争，也藉此在激烈的竞争中寻找保持市场份额的新方法。

沃尔玛周三收报76.40美元，盘前跌2.4%。(完) (编译 梁睿雪; 审校 田建华)
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