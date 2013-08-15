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货币新闻 | 2013年 8月 15日 星期四 21:42 BJT

表格：美国7月工业生产持平，制造业产出下滑0.1%

变动百分比(%): 7月 6月 5月 2013年7月/12年7月 最终产品 -0.3 0.5 -0.2 1.3 消费品 -0.5 0.6 -0.2 企业设备 持平 0.4 -0.1 原材料 0.4 持平 0.3 1.7 制造业产出 -0.1 0.2 0.3 1.3 耐久财(耐用品) -0.2 0.3 0.2

汽车/部件 -1.7 1.2 0.6 非耐久财 持平 持平 0.3 矿业产出 2.1 1.0 0.1 5.7 公用事业产出 -2.1 -0.8 -1.8 -3.7

(完)

(编译 郑茵 审校 田建华)
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