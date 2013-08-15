欧洲汇市：英镑贸易加权指数触及两个月高位，市场预期加息时间提前

* 英镑上涨，此前公布的英国零售销售数据好于预期

* 英镑贸易加权指数触及两个月高位

路透伦敦8月15日 - 英镑贸易加权指数周四触及两个月高位，此前公布的英国零售数据超出预估，巩固货币政策提前紧缩的预期。

投资者对于利率上调的时间预期不断提前。英镑隔夜银行间平均利率当前反应，市场预期央行将在18个月内首次升息，而周三预期的时间是两年。

根据当前的“前瞻性”，英国央行预计维持利率不变直至2016年末。但是经济数据稳步改善，使市场质疑发布前瞻性指引能否在如此长的时间内使利率保持在低位。疑。

英国统计局周四公布，英国7月零售销售较前月上升1.1%，较上年同期上升3.0%(调查预估分别为增长0.6%和2.5%)。

英镑兑美元 上涨0.3%至1.5550美元，此前触及6月中以来最高1.5595美元。欧元兑英镑 跌至一个半月低位0.8513英镑。英国央行数据显示，英镑贸易加权指数 上涨至两个月高位81.50。

“连串经济数据令人意外，推高英镑，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)欧洲汇市策略师Adam Myers说，“市场怀疑英国央行的前瞻指引是否起到了适得其反的效果。”

Standard Life投资部董事Kenneth Dickson说，数据驱使投资人出脱空头头寸。“英镑目前的走势可能持续，特别是英镑兑欧元。我们预期欧元兑英镑未来几周将跌向0.84英镑。(完)

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