全球金市：金价劲涨2%至1,360美元，因标普500指数下跌

路透纽约/伦敦8月15日 - 金价周四劲涨2%至约两个月高位，因美股下跌，扶助提振金价升穿1,350美元关键技术阻力位，这触动大量止损买单。

白银大幅攀升5%，连涨第七日，铂金和钯金录得至少2%的涨幅。

在今日稍早大幅走低后，黄金价格攀升30美元，因美股标普500指数 重挫1.5%，受累于沃尔玛和思科业绩令人失望。

Integrated Brokerage Services LLC贵金属交易部主管Frank McGhee说，在金价升势加速，涨至1,350美元关口以上后，一连串自动买单被触发，过去两个月金价多次尝试攻下1,350美元这一水平，但每次都无功而返。

1719 GMT，现货金 跳涨2.2%，报每盎司1,363.84美元，稍早触及6月19日来最高的1,367.76美元。

根据路透初步数据，纽约商品期货交易所(COMEX)12月期金 收高30.40美元，报每盎司1,363.70美元。

稍早金价最多跌1.1%至1,318.81美元的低位，此前数据显示上周美国初请失业金人数跌至近六年低位，且7月消费者物价指数上涨。

现货银 急升4.9%，报每盎司22.89美元，稍早触及约三个月高位23.14美元。

现货铂金 涨2%，报每盎司1,529.50美元。现货钯金 升3%，报每盎司758.47美元。

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