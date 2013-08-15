版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 16日 星期五 03:09 BJT

全球金市：金价劲涨2%至1,360美元，因标普500指数下跌

路透纽约/伦敦8月15日 - 金价周四劲涨2%至约两个月高位，因美股下跌，扶助提振金价升穿1,350美元关键技术阻力位，这触动大量止损买单。

白银大幅攀升5%，连涨第七日，铂金和钯金录得至少2%的涨幅。

在今日稍早大幅走低后，黄金价格攀升30美元，因美股标普500指数 重挫1.5%，受累于沃尔玛和思科业绩令人失望。

Integrated Brokerage Services LLC贵金属交易部主管Frank McGhee说，在金价升势加速，涨至1,350美元关口以上后，一连串自动买单被触发，过去两个月金价多次尝试攻下1,350美元这一水平，但每次都无功而返。

1719 GMT，现货金 跳涨2.2%，报每盎司1,363.84美元，稍早触及6月19日来最高的1,367.76美元。

根据路透初步数据，纽约商品期货交易所(COMEX)12月期金 收高30.40美元，报每盎司1,363.70美元。

稍早金价最多跌1.1%至1,318.81美元的低位，此前数据显示上周美国初请失业金人数跌至近六年低位，且7月消费者物价指数上涨。

现货银 急升4.9%，报每盎司22.89美元，稍早触及约三个月高位23.14美元。

现货铂金 涨2%，报每盎司1,529.50美元。现货钯金 升3%，报每盎司758.47美元。

----------------------------1719 GMT---------------------------------

最新价格/ 当日 当日 年内迄今

结算价 变动 涨跌% 涨跌 COMEX黄金期货 1363.70 30.40 2.3% -18.6% COMEX白银期货 22.885 0.011 5.0% -24.3% COMEX铂金期货 1532.40 27.20 1.8% -0.4% COMEX钯金期货 761.65 21.30 2.9% 8.3% 现货金 1363.84 29.25 2.2% -18.5% 现货银 22.89 1.05 4.9% -24.5% 现货铂金 1529.50 32.70 2.0% -0.7% 现货钯金 758.47 21.47 3.0% 8.1%(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐