《美国重要政经日程》--8月16日

港报财经评论：港股方向，长假后始明朗--经济日报4月13日
长假期将至，港股窄幅反覆。恒指昨下午又突然反弹，收报24313点，升225点或0.93%；国指收报10208点，升42点或0.42%，但交投淡静，大市成交额缩减至只有718亿元，相信要待长假期后才见明朗。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1230 - 劳工部公布第二季非农生产率环比年率和单位劳工成本初值
1230 - 商务部公布7月房屋开工年率
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 兰秀娟; 审校 张涛)
长假期将至，港股窄幅反覆。恒指昨下午又突然反弹，收报24313点，升225点或0.93%；国指收报10208点，升42点或0.42%，但交投淡静，大市成交额缩减至只有718亿元，相信要待长假期后才见明朗。
复活节长假期前夕，大户在股海兴风作浪，重磅股在尾市有追捧，腾讯（00700）以全日高位231元收市，急弹2.7%，滙控（00005）及一众金融保险股造好，推动恒指打破闷局，以全日高位24313点收市，上升0.93%，重返10天线之上；国指收报10208点，涨0.42%。反之，A股表现偏软，反映港股升势与内地因素无关。港股成交额进一步缩减至718亿元。长假将至、地缘政局不明，投资者倾向观望，先行沽货套现，却有利大户上下其手，暂可视为短线技术性夹淡仓。
路透新加坡4月13日 - 原油期货周四连续第二日下滑，脱离前一交易日所及一个月高位。能源资料协会(EIA)周三公布报告显示美国国内产量仍在增加，库欣库存亦上升。