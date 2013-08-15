《美国重要政经日程》--8月16日

港报财经评论：大户兴风顺势挟淡--信报4月13日

复活节长假期前夕，大户在股海兴风作浪，重磅股在尾市有追捧，腾讯（00700）以全日高位231元收市，急弹2.7%，滙控（00005）及一众金融保险股造好，推动恒指打破闷局，以全日高位24313点收市，上升0.93%，重返10天线之上；国指收报10208点，涨0.42%。反之，A股表现偏软，反映港股升势与内地因素无关。港股成交额进一步缩减至718亿元。长假将至、地缘政局不明，投资者倾向观望，先行沽货套现，却有利大户上下其手，暂可视为短线技术性夹淡仓。