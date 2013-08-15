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货币新闻 | 2013年 8月 16日 星期五 06:37 BJT

《美国重要政经日程》--8月16日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1230 - 劳工部公布第二季非农生产率环比年率和单位劳工成本初值

1230 - 商务部公布7月房屋开工年率

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 兰秀娟; 审校 张涛)
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