修正-《综述》美国就业和通胀数据良好，支持美联储缩减公债购买规模

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* 一周初请失业金人数接近六年低点，点亮就业前景

* 7月CPI较上年同期涨幅创下2月来最大

* 数据强化了对美联储削减购买规模的预期

* 7月工业生产持平，因制造业产出与产能利用率下滑

路透华盛顿8月15日 - 上周美国初请失业金人数降至近六年低点，7月消费者物价全面上扬，两项数据可能促使美国联邦储备理事会(美联储,FED)向削减大规模购债计划规模靠近一步。

周四美国政府公布的数据表明，8月初就业增速加快，也可望缓解美联储官员对于通胀率过低的担忧。

尽管制造业数据不那么令人鼓舞，但分析师们未太过担心，称数据仅仅是表明制造业活动的改善速度要慢于之前的预期。

Moody’s Analytics资深分析师Ryan Sweet说：“似乎上个月的就业低迷是个偶然，CPI上涨幅度表明，因通胀率偏低而对削减刺激规模的抵触将减轻...9月减少刺激规模仍是可能的。”

美联储曾表示其计划今年稍晚开始缩减每月850亿美元的购债规模。

受数据影响，美国10年期公债收益率(殖利率)跳升至两年高位。美国股市录得6月来最大单日跌幅，零售巨头沃尔玛季度美国营收疲弱亦打击美股。美元兑欧元短暂攀升至近两周高位。

美国劳工部公布，一周初请失业金人数减少1.5万人至经季节调整后的32万人，创2007年10月来最低。分析师曾预计上周初请失业金人数为33.5万人。

初请失业金人数四周均值降至2007年11月来最低，这给就业市场形势出现改善提供了希望。7月聘雇活动曾小幅放缓。

德意志证券资深分析师Carl Riccadonna说，初请失业金人数及其四周均值位于衰退前水准，这与聘雇活动回升一致，就算8月没有回暖，此后几个月也会改善。

“关键的要素将是8月就业报告。如果8月数据至少和7月持平，将会让美联储在9月政策会议上开始缩减购债，”Riccadonna称。

7月新增就业岗位16.2万个，失业率创四年半低点7.4%。

申领失业金人数图表，请点选：(link.reuters.com/xew34t)

CPI构成成分图表，请点选：(link.reuters.com/guq93t)

整体CPI图表，请点选：(link.reuters.com/duq93t)

工业生产图表，请点选：(link.reuters.com/vaw93t)

**物价全面上涨**

劳工部在另一份报告中表示，7月消费者物价指数(CPI)较前月上升0.2%，符合分析师预期，从烟草到服装和食品等商品和服务的成本全面上涨。7月CPI较上年同期上涨了2.0%，幅创2月以来最高。

6月整体CPI较前月上涨0.5%，同比上升1.8%。

通胀趋向美联储2%的目标，表明今年年初物价下行的趋势已经结束，这可能让部分联储官员感到放心。他们曾警告说可能存在通胀过低的危险。

7月核心CPI连续第三个月较前月上涨0.2%，较上年同期上涨1.7%，6月同比上涨1.6%。

价格上涨印证了美联储主席贝南克的观点，即低通胀是暂时现象。

对通胀过低表示担心的圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示，“报告中通胀率攀升的幅度，将巩固通胀率在未来数月和数季将自然回升至目标水平的看法。”

上个月，汽油、交通和住宿价格也出现上涨。

7月医疗服务价格连续第二个月上升。医疗服务约占核心CPI的10%，4月和5月上涨乏力。

家具价格录得三年来最大降幅，而机票价格连续第二个下跌。

工业领域的消息稍显悲观。美联储数据显示，7月制造业产出下滑0.1%，受到汽车/部件产出下滑1.7%的打压。

此外公用事业产出下降2.1%的影响，导致7月工业生产持平。

美国纽约联邦储备银行8月制造业指数降至8.24，低于7月的9.46。该数字高于零则表明制造业处于扩张状态。

但是该报告的细节相当令人鼓舞，其中的就业市场指标强劲上升。库存继续下降趋势，预示着未来生产的前景乐观。

费城联邦储备银行8月制造业指数降至9.3，低于7月的19.8，新订单和工厂就业岗位增长放缓。